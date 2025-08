Jednoduchý trik pro perfektní líčení obočí, který zvládne opravdu každý!

6. 8. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Už žádné neupravené obočí ani nevzhledné mezery. Existuje totiž jednoduchý trik, díky kterému bude vaše obočí působit upraveně, přirozeně a symetricky bez nutnosti profesionální ruky. Možná vás překvapí, jak neobvykle metoda vypadá, ale právě v její jednoduchosti a důmyslnosti tkví celý úspěch.

Obočí hraje při líčení mnohem důležitější roli, než si mnozí uvědomují. Stejně jako oči nebo rty pomáhá vytvářet celkový výraz obličeje a může mu dodat na jemnosti, charakteru i síle. Pokud se však nepovede – ať už tvarem nebo intenzitou – dokáže nadělat víc škody než užitku. Trendy se sice neustále mění, od přirozeného po dramaticky zvýrazněné linie, ale jedno zůstává: dobře upravené obočí je základem celého make-upu. A dobrou zprávou je, že k tomu nepotřebujete profesionála. Stačí znát pár základních triků, mít kvalitní pomůcky a trochu citu pro symetrii i přirozený vzhled.

zdroj: Pinterest

Co je vlastně IN v líčení obočí v roce 2025!

Trendy jsou skvělou inspirací a i když se nakonec vždy vracíme k tomu co nám sluší nejvíc, mít přehled o tom co právě letí je jako mít v kapse mapu světa krásy ve které se můžeme svobodně pohybovat.

Přirozenost v první linii

Obočí, které není nalíčené, ale opečované. Jemně plné, vzdušné, sčesané do přirozeného směru růstu. Tónovaný gel je maximum, co potřebujete – bez konturování, bez dramat.

Stylová ikona: Hailey Bieber – její „clean girl look“ definoval přirozené trendy i letos.

Soft Sculpted – měkké obrysované oblouky

Pro ty, kdo chtějí trochu víc definice, ale stále jemně. Obočí se vykreslí tenkým štětečkem, doplní gradient na začátku a zvýrazní oblouk – bez ostrých linií.

Stylová ikona: Zendaya – precizní, ale něžné obočí, které perfektně rámuje její výraz.

Browlick – texturované spirály

Nezvykle krásný trend, který ctí přirozený směr chloupků. Kroucené, točené nebo lehce zvlněné obočí. Ideální pro fashion girlies a všechny, kdo rádi vystupují z řady.

Stylová ikona: Doja Cat – experimentátorka, která často udává tón netradiční krásy.

Droid výkřik – odbarvené obočí (bleached brows)

Nebojácný look. Obočí se odbarví na blond až do ztracena, často v kombinaci s velmi výrazným nebo naopak téměř nahým líčením. Efekt? Výraz posunutý do jiné dimenze.

Stylová ikona: Miley Cyrus nebo Jenna Ortega – obě už s tímto trendem šokovaly (a také oslnily).

Mikro nebo loutkové obočí (doll brows)

Návrat k 90. létům i dál do historie. Tenké linky, které vytvářejí až porcelánový dojem. Ideální pro dramatický večerní look nebo retro stylizaci.

Stylová ikona: Pamela Anderson – letos se stala nečekanou muzą módních přehlídek a Met Gala.

Laminace a jemné zvednutí chloupků

Neinvazivní způsob, jak upravit obočí „nahoru“, zafixovat ho a dodat mu čistotu. Laminaci lze provést doma pomocí silného gelu nebo mýdla na obočí. Trend kombinuje upravenost s nonšalancí.

Stylová ikona: Gigi Hadid – její zvednuté obočí se stalo inspirací pro přirozeně svěží look.

zdroj: Instagram

Jak na dokonale upravené obočí: krok za krokem

Dokonale upravené obočí je jako podpis vašeho výrazu, s pár správnými tahy a trochou péče vykreslíte rám, který rozjasní celý obličej.

Vyčesejte chloupky do tvaru

Pomocí kartáčku nebo čistého spirálového aplikátoru pročesejte obočí směrem nahoru a lehce k nosu. Odhalíte tak přirozený tvar a zjistíte, kde jsou mezery k doplnění.

Připravte si produkt a štětec

Na šikmý štětec naneste malé množství barvy (stín, vosk nebo rtěnku v přirozeném odstínu). Přebytečné množství otřete o hřbet ruky – líp se vám bude pracovat.

Začněte spodní linií

Kreslete jemné tahy podél spodní linie obočí – od středu směrem ven ke konci („ocásku“). V této části může být barva o něco výraznější.

Vyplňte vnitřní část jemně a proti směru růstu

Krátkými tahy proti směru růstu chloupků doplňte vnitřní část obočí. Udržujte ruku lehkou, ať výsledek nevypadá tvrdě.

Vytvořte přirozené stínování

Zbytkem barvy nebo polosuchým štětcem lehce přetřete oblast u kořene nosu směrem nahoru. Vznikne jemný přechod – tzv. ombré efekt.

Znovu pročesejte

Kartáčkem obočí znovu pročesejte ve směru růstu. Barva se tak rovnoměrně rozloží a obočí bude působit nadýchaně a přirozeně.

Zafixujte tvar gelem

Průhledný fixační gel udrží chloupky na místě a podpoří jejich strukturu i objem. Nanášejte od kořene ke konci oblouku.

Zvýrazněte tvar korektorem

Pro finální „wow“ efekt naneste trochu korektoru pod spodní linii obočí a lehce rozetřete. Váš pohled se opticky otevře a obličej bude působit svěže a upraveně.

zdroj: Pinterest

Když obočí hraje hlavní roli, zbytek make-upu může být jemný

A když už máte obočí perfektně upravené, stačí několik jednoduchých kroků k tomu, aby celý make-up působil svěže a přirozeně. Základní tónovací krém nebo lehký BB krém sjednotí pleť a zachová její přirozený vzhled. Řasy postačí zvýraznit jemnou vrstvou řasenky pro otevřený pohled a na rty aplikujte balzám nebo lehce lesklý tónovaný produkt či nude odstín rtěnky. Méně je v tomto případě více, když je obočí výrazné, zbytek make-upu může zůstat decentní. Výsledkem bude upravený, ale přirozený vzhled, který zvládnete za pár minut.