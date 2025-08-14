Tipy na nejlepší přivýdělky k důchodu - a kde je najít. Tyhle práce vás nezničí
14. 8. 2025 – 13:41 | Zprávy | Anna Pecena
Zapomeňte na nudné hlídání vrátnice. Čeští senioři dnes objevují brigády, o kterých se téměř nemluví – od převozu aut za slušný peníz, přes hlídání mazlíčků. A některé z nich seženete ještě dnes
Převoz aut – volant místo lopaty
Jeden z nejpohodlnějších přivýdělků pro držitele řidičáku B. Firmy jako AAA Auto hledají lidi na převoz vozidel mezi pobočkami. Žádná dřina, jen klidná jízda a 125 Kč za hodinu v kapse. Smlouva na DPP, takže žádné složité papírování, a směny podle vaší chuti (cz.jooble.org).
Hlídání zvířat – mazlení za peníze
Nemusíte mít vlastní psa, abyste si užili jeho společnost. Portály s nabídkami petsittingu spojují majitele zvířat s pečovateli, kteří je pohlídají přes víkend nebo během dovolené. Hodinová sazba? Klidně 150–200 Kč a k tomu procházky, které vás udrží v kondici.
Mentoring a předávání zkušeností
Univerzity třetího věku, komunitní centra i firmy hledají mentory z řad zkušených lidí. Můžete vést kurzy vaření, práce se dřevem, zahradničení nebo třeba podnikatelského know-how. Často formou honoráře nebo barteru (služby za služby).
Průvodcovské služby
Znáte historii svého města? Nabídněte ji turistům – ať už přes oficiální infocentrum, nebo neformálně přes online platformy. Netradiční prohlídky „jak to pamatuju já“ jsou pro turisty velkým lákadlem, zvlášť když přidáte osobní zážitky.
Prodej rukodělných výrobků
Od pletených ponožek po domácí marmelády – handmade má v Česku zlaté časy. Na farmářských trzích nebo přes e-shopy typu Fler.cz se dá vydělat nejen na materiál, ale i na něco navíc.
Administrativní práce z domova
Telefonické objednávky, přepisování textů, jednoduchá e-mailová komunikace – to vše zvládnete z pohodlí domova. Firmy často hledají spolehlivé lidi, kteří mají čas a trpělivost. Odměna se pohybuje kolem 120–150 Kč/h a nemusíte nikam chodit.
Dnešní trh brigád pro seniory je pestřejší než kdy dřív. Díky internetu a novým trendům už nemusí být přivýdělek synonymem pro nekonečné stání na vrátnici. Ať už sednete za volant, projdete se se psem nebo budete radit mladým, můžete si přilepšit, zůstat aktivní a ještě si u toho užít spoustu nových zážitků.