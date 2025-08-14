Dnes je čtvrtek 14. srpna 2025., Svátek má Alan
Tipy na nejlepší přivýdělky k důchodu - a kde je najít. Tyhle práce vás nezničí

14. 8. 2025 – 13:41 | Zprávy | Anna Pecena

senior a práce | zdroj: AI DALL-e
Zapomeňte na nudné hlídání vrátnice. Čeští senioři dnes objevují brigády, o kterých se téměř nemluví – od převozu aut za slušný peníz, přes hlídání mazlíčků. A některé z nich seženete ještě dnes

Převoz aut – volant místo lopaty

Jeden z nejpohodlnějších přivýdělků pro držitele řidičáku B. Firmy jako AAA Auto hledají lidi na převoz vozidel mezi pobočkami. Žádná dřina, jen klidná jízda a 125 Kč za hodinu v kapse. Smlouva na DPP, takže žádné složité papírování, a směny podle vaší chuti (cz.jooble.org).

Hlídání zvířat – mazlení za peníze

Nemusíte mít vlastní psa, abyste si užili jeho společnost. Portály s nabídkami petsittingu spojují majitele zvířat s pečovateli, kteří je pohlídají přes víkend nebo během dovolené. Hodinová sazba? Klidně 150–200 Kč a k tomu procházky, které vás udrží v kondici.

Mentoring a předávání zkušeností

Univerzity třetího věku, komunitní centra i firmy hledají mentory z řad zkušených lidí. Můžete vést kurzy vaření, práce se dřevem, zahradničení nebo třeba podnikatelského know-how. Často formou honoráře nebo barteru (služby za služby).

Průvodcovské služby

Znáte historii svého města? Nabídněte ji turistům – ať už přes oficiální infocentrum, nebo neformálně přes online platformy. Netradiční prohlídky „jak to pamatuju já“ jsou pro turisty velkým lákadlem, zvlášť když přidáte osobní zážitky.

Prodej rukodělných výrobků

Od pletených ponožek po domácí marmelády – handmade má v Česku zlaté časy. Na farmářských trzích nebo přes e-shopy typu Fler.cz se dá vydělat nejen na materiál, ale i na něco navíc.

Administrativní práce z domova

Telefonické objednávky, přepisování textů, jednoduchá e-mailová komunikace – to vše zvládnete z pohodlí domova. Firmy často hledají spolehlivé lidi, kteří mají čas a trpělivost. Odměna se pohybuje kolem 120–150 Kč/h a nemusíte nikam chodit.

Kde tyhle brigády senioři hledají?

Nejjednodušší cestou jsou specializované pracovní portály, které už mají kategorie „vhodné pro důchodce“ – například Jooble, Prace.cz, DobraPrace.cz nebo Fajn-Brigady.cz. Vyplatí se ale také sledovat weby městských a obecních úřadů, kde se často objevují nabídky na místní kulturní akce, hlídání areálů nebo pomoc v komunitních centrech. Pokud máte konkrétní zájem – třeba práce se zvířaty nebo prodej výrobků – zkuste tematické facebookové skupiny a platformy jako Hlídačky.cz nebo Fler.cz. A nakonec nezapomeňte na „starý dobrý“ osobní kontakt – ptát se známých, kamarádů nebo místních podnikatelů, protože řada menších brigád se ani na internet nikdy nedostane.

Dnešní trh brigád pro seniory je pestřejší než kdy dřív. Díky internetu a novým trendům už nemusí být přivýdělek synonymem pro nekonečné stání na vrátnici. Ať už sednete za volant, projdete se se psem nebo budete radit mladým, můžete si přilepšit, zůstat aktivní a ještě si u toho užít spoustu nových zážitků.

Tagy:
práce peníze tipy rady senioři
Zdroje:
SeznamZprávy, jooble.org
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

