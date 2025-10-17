Neukáznění návštěvníci Londýna hazardují se zdravím: kvůli selfie lezou přímo mezi rozzuřené jeleny!
17. 10. 2025 – 15:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Podívaná, která bere dech i rozum. Uprostřed Londýna se lidé procházejí mezi rozzuřenými jeleny, jako by šlo o poklidnou zoo. Jenže právě teď, v období říje, kdy samci chrání své samice a území, může jediný krok navíc znamenat útok. Přesto se najdou tací, kteří jeleny krmí z ruky a riskují vlastní zdraví. Fotografie Roberta Pipera z Richmond Parku dokazují, že varovné cedule a zdravý rozum mnozí nechali doma.
Je to pohled, který fascinuje turisty i místní – desítky jelenů volně se pasoucích mezi mlhou a stoletými duby Richmond Parku. Lidé se zastavují, vytahují telefony a fotí scénu, která působí jako z pohlednice. Jenže právě teď, během říje, se z idylické procházky může stát nebezpečný hazard. Podle správy Royal Parks jsou samci v tomto období vysoce teritoriální, hájí si harém samic a reagují agresivně na jakéhokoli narušitele – ať už jde o jiného jelena, nebo člověka. Přestože po parku visí cedule upozorňující, že bezpečná vzdálenost je alespoň 50 metrů, návštěvníci varování často ignorují. Někteří se dokonce pokoušejí jeleny krmit nebo hladit, čímž zvířata dráždí a ohrožují i ostatní kolem sebe. Správa parku přitom upozorňuje, že ročně dochází k několika incidentům a že zvířata, zvyklá na lidské jídlo, mohou ztrácet přirozený respekt a stát se nebezpečnými i mimo období páření.
Fotka, která může stát život
Co se může stát? Víc, než byste čekali. Samci jelenů v době říje mohou vážit přes 200 kilogramů a jejich parohy nejsou jen ozdoba. Stačí jediný chybný pohyb, příliš rychlé přiblížení nebo snaha o fotografii zblízka – a klidné zvíře se během vteřiny rozběhne proti vám. Podle správy Royal Parks už došlo k několika útokům, při nichž lidé skončili se zraněními způsobenými parohy nebo pádem na zem. Správa parku varuje, že jelen v říji může člověka brát jako rivala nebo hrozbu. Proto doporučuje držet se v bezpečné vzdálenosti, nejméně 50 metrů, a rozhodně se nesnažit zvířata krmit ani lákat blíž.
Pravidla, která mohou zachránit život
Správa Royal Parks vydala jasná pravidla, která mají chránit nejen jeleny, ale i samotné návštěvníky. Základní zásada zní: držte se od zvířat minimálně 50 metrů. Tato vzdálenost může rozhodnout mezi fascinujícím zážitkem a bolestivým střetem. Přestože se zdají být klidní, jeleni zůstávají divokými zvířaty a zejména v době říje reagují na jakýkoli pohyb či hluk přehnaně útočně.
Krmení jelenů je navíc v parku přísně zakázáno – nejen že jde o porušení pravidel, ale zároveň to zvířatům škodí. Jak upozorňuje správa parku, někteří návštěvníci jim podávají nevhodné potraviny, dokonce i plastové obaly, což může způsobit vážné zdravotní problémy nebo úhyn. Krmení také narušuje přirozené chování jelenů – začínají spojovat lidi s potravou, přibližují se k nim a ztrácejí přirozený respekt.
Mezi další doporučení patří nepohybovat se v místech, kde lidé piknikují, jelikož vůně jídla jeleny přitahuje. Správa radí nevlátat jídlem ani mobilem a v žádném případě se nestavět mezi dva samce soupeřící o samice. Psi musí být vždy na vodítku, v době říje obzvlášť.
Podle serveru The Chiswick Calendar došlo v roce 2022 k 14 nahlášeným incidentům, což je nárůst oproti předchozím letům. I to ukazuje, že lidé často podceňují sílu a nepředvídatelnost těchto zvířat. Respektování pravidel proto není jen formální záležitostí, ale otázkou bezpečí – vašeho i jejich.
Nejde o plané varování: útoky jelenů i napadení zvířat v Richmond Parku jsou krutou realitou
Že to doopravdy není přehnané varování, dokazují skutečné incidenty z posledních let. V Richmond Parku už došlo k několika vážným útokům, které skončily zraněními i smrtí zvířat. V roce 2017 byla turistka Yuan Li (43 let) napadena rozzuřeným jelenem poté, co se k němu přiblížila na vzdálenost menší než 50 metrů – zvíře ji probodlo parohy do stehna a břicha. O tři roky později se jiná žena stala obětí útoku poté, co se snažila vyfotit stádo zblízka; jelen na ni doslova skočil a způsobil jí modřiny i poranění zad. V roce 2024 obletěl sociální sítě snímek muže, který držel malé dítě pár centimetrů od jeleních parohů – správa parku označila situaci za „extrémně nebezpečnou“ a připomněla, že i krátká chvíle nepozornosti může skončit tragicky.
K neštěstím ale nedochází jen ze strany lidí. V prosinci 2024 musel být jeden jelen utracen poté, co ho v parku napadl pes, který utekl majiteli. Podobných případů, kdy psi zranili nebo usmrtili zvířata, přibývá, a policie proto zavedla přísnější kontroly i pokuty. Každý z těchto incidentů je důkazem, že varování správce Royal Parks nejsou planá slova – stačí jediný krok příliš blízko a idylický výlet mezi jeleny se může změnit v nebezpečné drama.
Fotografie Roberta Pipera se tak staly nejen uměleckým dílem, ale i varováním. Připomínají, že i když je pohled na volně se procházející jeleny v londýnském Richmond Parku fascinující, jde stále o divoká zvířata, která si zaslouží respekt a odstup. Každý krok blíž, každý neuvážený pokus o selfie nebo krmení, může mít následky – pro lidi i pro samotné jeleny.