Soud odmítl další žádost Ludvíka o propuštění z vazby kvůli obavě z útěku
17. 10. 2025 – 16:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který je obviněný v kauze braní úplatků od nemocničních dodavatelů, dál zůstává ve vazbě.
Obvodní soud pro Prahu 5 počátkem října zamítl jeho další žádost o propuštění, důvodem byla obava, že by mohl utéct. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila Ludvíkova obhájkyně Simona Kadlecová. Proti rozhodnutí podala s klientem stížnost k pražskému městskému soudu, který o ní zatím nerozhodl.
Ludvík je ve vazbě od konce února a naposledy usiloval neúspěšně o propuštění v srpnu, kdy městský soud zamítl jeho stížnost proti nepropuštění na svobodu.
Kriminalisté v motolské kauze stíhají 18 lidí. Vedle Ludvíka je mezi nimi i jeho bývalý náměstek Pavel Budinský nebo advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Na rozdíl od Ludvíka a Budinského byl ale Jansta na začátku srpna propuštěn z vazby.
Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.
Policisté v kauze obstavili majetek Ludvíka, Budinského i Jansty.