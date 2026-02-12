To je macek! V Indonésii našli největšího hada na světě: Měří jak autobus a váží víc než vy
12. 2. 2026 – 7:02 | Magazín | Jiří Rilke
Odborníci na hady se v indonéském pralese nestačili divit: Našli totiž opravdového obra.
Cestovatel a přírodní fotograf Radu Frentiu nedávno prožil opravdu mimořádné chvíle: Dostal totiž audienci s naprostou pralesní šlechtou: Licencovaný odborník na manipulaci s hady Diaz Nugraha ho pozval na setkání s gigantickou krajtou, kterou už koncem loňského roku zpozoroval na indonéském ostrově Sulawesi.
Majestátní krajta mřížkovaná dostala jméno Ibu Baron (v indonéštině "baronka"). Poté, co pralesního obra záchranář šetrně uspal, ho mohli společnými silami změřit a zvážit. Čísla byla impozantní: Baronka má od hlavy až po špičku ocasu neskutečných 7,2 metrů a váží 97 kilogramů na prázdný žaludek.
Odborníci navíc upozorňují, že jelikož měření probíhalo v narkóze, neměl had zcela uvolněné svaly a jeho opravdu skutečná maximální délka by proto mohla být až o 15 % větší, tedy nějakých 8,3 metrů, což už opravdu může konkurovat menším autobusům.
I reálně naměřených sedm a čtvrt metru je ale pořád nejvíc, co se kdy v divočině povedlo, jak potvrzuje zpráva od Guinnessovy knihy rekordů.
„Nikdy jsem neviděl tak velkého hada. Tenhle had by snadno spolkl přinejmenším tele, ne-li dospělou krávu," vyprávěl Frentiu podle National Geographic.
Jakmile se zpráva o hadovi rozkřikla, do věci se rychle vložil záchranář hadů a místní ochránce přírody Budi Purwanto, který Baronku převzal do péče a zbudoval pro ní útulek na svém pozemku.
Neudělal to jen tak pro legraci: Krajta podobné velikosti přitahuje pozornost pytláků. A i kdyby ji zrovna žádný nenašel, had by se nejspíš dříve či později dostal při hledání potravy blízko nějaké vesnici, jejíž obyvatelé by ho ze strachu zabili. Na vině je úbytek kořisti a přirozeného prostředí hadů kvůli rozšiřování lidského působení.
„Krajta této velikosti bude pravděpodobně přitahována k vesnici. A jakmile se to stane, bude téměř jistě zabita," objasnil Frentiu, proč bylo potřeba hada zachránit.