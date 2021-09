Neočkovaní se musí po návratu z Chorvatska a Rakouska izolovat, změny platí od pondělí

Od pondělí se ztíží neočkovaným lidem návrat do České republiky z Chorvatska a Rakouska. Na takzvané mapě cestovatele se přesunou z oranžové kategorie do červené, která značí vysokou míru rizika nákazy koronavirem.

Návrat naopak bude jednodušší z Dánska, Švédska, Andorry, San Marina a z Kanárských ostrovů a Madeiry. Tato území se přesunou do oranžové sekce značící střední míru rizika. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Změny budou i u dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do Česka.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K územím s nízkým rizikem nákazy budou v Evropě patřit Maďarsko, Polsko, Vatikán a Azorské ostrovy. Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Hongkong, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur, a Tchaj-wan.

Ze zelené kategorie vypadne Bosna a Hercegovina, podle ministerstva zahraničí bude v tmavě červené. Ze zelené do oranžové se přesune Slovensko, z červené Andorra, Dánsko, San Marino, Švédsko a Kanárské ostrovy a Madeira. Zařadí se tak k Finsku, Itálii, Lucembursku, Lotyšsku, Maltě a Rumunsku.

U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Baleárské ostrovy. Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika pak náleží všechny nejmenované státy.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě uvedlo, že Slovinsko prodloužilo volný průjezd přes své území až do 19. září. „Tranzit je možný bez překládání dalších potvrzení, pokud cesta nepřekročí 12 hodin od vstupu do země,“ uvedl úřad. Ministerstvo také připomnělo, že do Kanady od 7. září mohou plně očkovaní turisté včetně Čechů, zároveň ale potřebují PCR test ne starší než 72 hodin před odletem a vyplnit příjezdový formulář.

Česko uznává očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončenou vakcinaci z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo jí odpovídající vakcínou, kterou schválila Světová zdravotnická organizace (WHO) pro nouzové použití. Tyto osoby musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněn v seznamu certifikátů na webu ministerstva. Může jít také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle evropského nařízení.

Testy na přítomnost covidu-19 před návratem do ČR budou moci provádět všechny osoby oprávněné k činnosti v daném státě. Ministerstvo zdravotnictví upravilo opatření v návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil povinnost pořizovat si před návratem test. Resort totiž v polovině letošního června určil, že testy mohou dělat pouze zahraniční poskytovatelé zdravotních služeb. Do té doby mohly testy dělat akreditované laboratoře, tedy včetně českých, které tuto službu například poskytovaly cestovním kancelářím.