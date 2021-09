Ministr Vojtěch: Česko je na úpatí další vlny epidemie

Česko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na úpatí další vlny epidemie, která přichází ze západu, kde počty nových případů nákazy koronaviru rostly už v minulých týdnech.

V pondělí testy v ČR zachytily 319 nových případů, o 150 více než před týdnem. Situace podle ministra není dramatická, a to ani v Karlovarském kraji, kde je počet nových nákaz na 100 000 obyvatel za týden nevyšší. Vojtěch to dnes řekl novinářům po setkání se slovenským protějškem Vladimírem Lengvarským.

„Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí,“ uvedl Vojtěch. Podle něj se zatím nárůst počtu případů neprojevuje výrazně závažnými klinickým průběhem onemocnění, byť i v nemocnicích pacientů přibylo.

Hospitalizováno je 82 lidí, Vojtěch dodal, že byli přijatí čtyři lidé ve vážném stavu. Z nově nakažených jsou podle ministra více než tři čtvrtiny neočkovaných.

Aktuálně nejhorší situace je v okrese Karlovy Vary, kde je počet nakažených na 100 000 obyvatel za poslední týden vyšší než 67 případů, v celém kraji pak 33. Druhý nejhorší okres, Písecko, má 40 případů. Podle ministra za tím stojí víc faktorů. „Může to být faktor příhraničního regionu. Jsou také efekty návratů lidí z dovolených, víme od tamních hygieniků, že jsou tam importy ze zahraničí,“ vysvětlil.

Premiér Andrej Babiš dnes na Litoměřicku řekl České televizi, že vláda očekává, že počet nakažených covidem-19 dál poroste. Případná opatření proti šíření koronaviru podle něj ale budou lokální.

Nejvíc se nyní sleduje situace v Karlovarském kraji, kde je z epidemického hlediska nejméně příznivá situace. Vyšší počet pozitivních případů tam ukázalo i testování ve školách, zejména na středních.

„Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je to jedno z případných lokálních opatření, kdyby se ukázalo, že se tento trend projevil i v další vlně testování, jejíž výsledky čekáme,“ řekl ministr. Uvažoval by pak o pokračování testů.

„Nemyslím si, že v tuto chvíli jsme v situaci, kdy bychom dělali nějaká razantní restriktivní opatření,“ dodal. Situaci chce dál monitorovat a na konci září vyhodnotit, podle kterého z možných scénářů se epidemie v Česku vyvíjí. Ani podle premiéra zatím není připraven žádný návrh nových opatření.

„V tuto chvíli žádná opatření neplánujeme. Vše bude záležet na aktuálním vývoji epidemiologické situace, která se dynamicky mění,“ řekla ČTK mluvčí krajské hygienické stanice.