Nenápadný učitel porazil Hollywood. Oscara ale slaví také Česko
16. 3. 2026 – 10:03 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadný učitel z ruského Uralu, tajně natočené záběry propagandy a dramatický útěk ze země. Dokument Pan Nikdo proti Putinovi nakonec došel až na pódium Oscarů – a na jeho úspěchu se výrazně podíleli i čeští producenti Radovan Sibrt a Alžběta Karásková. Pro český film jde tak o další důvod k hrdosti.
Ještě nedávno byl jen nenápadným školním kameramanem v zapadlém ruském městě. Dnes drží v rukou Oscara a jeho příběh obletěl celý svět. Dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který zachycuje zákulisí ruské válečné propagandy ve školách, totiž triumfoval na letošním předávání cen americké Akademie. Za úspěchem však nestojí jen ruský učitel Pavel Talankin a americký režisér David Borenstein. Významnou stopu v projektu zanechali také čeští producenti Radovan Sibrt a Alžběta Karásková. I proto lze vítězství vnímat jako další velký moment pro českou filmovou scénu.
Talankin, kterému přátelé říkají Paša, pracoval jako koordinátor školních akcí a videograf na základní škole ve městě Karabaš v Uralu. Jeho práce byla jednoduchá – natáčet vystoupení žáků, školní koncerty a slavnostní ukončení studia. Všechno se změnilo v roce 2022, kdy Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Z Kremlu začaly do škol přicházet nové instrukce. Do výuky se dostalo více vlastenectví, militarizace a loajality k režimu. Školy musely zavádět pravidelné ceremonie se vztyčováním vlajky a děti dostávaly materiály vysvětlující válku podle oficiální vládní linie. Talankin měl za úkol všechno natáčet a posílat úřadům důkazy, že škola nové pokyny plní. Postupně si ale uvědomil, že jeho kamera se stala nástrojem kontroly. Učitelé měli před objektivem říkat přesně to, co od nich stát očekává.
Místo poslušnosti se rozhodl udělat pravý opak. Začal potají natáčet skutečnou podobu propagandy a posílat záběry do zahraničí. Materiál sdílel přes šifrované servery s americkým režisérem Davidem Borensteinem, který žije v Kodani. Rozhodnutí vzniklo během několika sekund, ale změnilo mu život. Dokument zachycuje mrazivé momenty z každodenního života ruské školy. Do tříd přicházejí vojáci Wagnerovy skupiny a ukazují dětem, jak rozpoznávat miny nebo zacházet se zbraněmi. Učitelé vysvětlují studentům, proč je nutná takzvaná denacifikace Ukrajiny.
Ve filmu se objevují i tragické příběhy bývalých studentů, kteří odešli bojovat a na frontě zemřeli. Jedna z nejsilnějších scén přináší zvukový záznam matky, která pláče u hrobu svého syna. Talankin si nedovolil pohřeb natáčet, protože by tím riskoval okamžité zatčení. Nahrál alespoň její hlas. Navzdory vážnému tématu má film i momenty černého humoru. Talankin totiž proti režimu protestoval i drobnými provokacemi. Na školních oknech změnil válečný symbol Z na písmeno X. A jednou dokonce sundal ruskou vlajku a pustil nahlas americkou hymnu v podání Lady Gaga.
Natáčení bylo extrémně riskantní. Tvůrci měli přísná bezpečnostní pravidla, protože v Rusku lidé dostávají dlouhé tresty i za malé projevy odporu. Nakonec bylo jasné, že Talankin musí zmizet. Když před svým bytem zahlédl policejní auto, pochopil, že jeho čas v Rusku končí. Před odjezdem musel smazat šifrované aplikace a opatrně převézt pevné disky se záběry přes hranice. Opustil svou zemi i vlastní matku a dnes žije na utajeném místě v Evropě.
Oscar, na kterém mají podíl i Češi
Velký podíl na mezinárodním úspěchu filmu mají také čeští producenti Radovan Sibrt a Alžběta Karásková. Oba patří mezi výrazné osobnosti české dokumentární scény a jejich účast na projektu pomohla dostat film mezi nejvýznamnější světové festivaly i k mezinárodní distribuci. Díky jejich práci se snímek Pan Nikdo proti Putinovi dostal do širšího povědomí filmového světa a nakonec až na pódium Oscarů. Pro českou filmovou scénu jde o další důkaz, že i tvůrci z malé středoevropské země dokážou stát za projekty, které rezonují po celém světě.
Česká republika má ostatně v historii Oscarů výraznou stopu. Nejznámější vítězství přinesly filmy Obchod na korze, Ostře sledované vlaky a Kolja v kategorii nejlepšího zahraničního filmu. Velký úspěch zaznamenala také česká animace, například díky filmu Munro, na kterém se podílel český animátor Gene Deitch. Českou stopu mají i další nominované a oceněné projekty, které dokazují, že český film má ve světě silné jméno.
Z nenápadného učitele hollywoodská hvězda
Pavel Talankin přitom ještě před dvěma lety nikdy neopustil Rusko. Dnes se pohybuje mezi hollywoodskými hvězdami. Během oscarového týdne v Los Angeles si pořizoval fotografie s herci Leonardem DiCapriem nebo Ethanem Hawkem. Sám ale tvrdí, že není žádný hrdina. Podle něj je odpor proti nespravedlnosti prostě normální věc. Režisér David Borenstein ho však popisuje jako mimořádně odvážného člověka, kterému velmi záleží na pravdě.
Pro Talankina má celý příběh také velmi osobní rozměr. Během oscarového týdne se dozvěděl, že jeden z jeho bývalých studentů zemřel na frontě na Ukrajině. Devatenáctiletý Nikita byl podle něj hodný mladý muž, který by bez propagandy pravděpodobně nikdy do války neodešel. Právě proto chce, aby film vidělo co nejvíce lidí. Doufá, že v Rusku povzbudí ty, kteří s propagandou nesouhlasí, ale bojí se ozvat.
A tak se z člověka, který si říkal Pan Nikdo, stal někdo, o kom dnes mluví celý svět. Jeho příběh začal nenápadně v zapadlé škole na Uralu. Skončil však na největším pódiu světové kinematografie se zlatou soškou Oscara v ruce – a s českou stopou, která je na tomto triumfu nepřehlédnutelná.