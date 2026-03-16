16. 3. 2026 – 9:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Česko - dánská radost na Oscarech, sošku za nejlepší dokumentární film dostal Pan Nikdo proti Putinovi
Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, David Borenstein, Pavel Talankin, and Helle Faber zdroj: Profimedia
Letošní cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší dokumentární celovečerní film dostal v noci na dnešek snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko - dánské koprodukci.

K zastavení všech válek vyzval v Los Angeles režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin. Podle českých producentů ocenění vysílá signál lidem, aby se nenechali zastrašit bezprávím. V kategorii byly nominované další čtyři snímky.

"Jménem naší budoucností, jménem našich dětí, zastavte všechny války," vyzval na pódiu sálu Dolby Theatre v Los Angeles jeden z režisérů Talankin, který mluvil rusky. Jeho předřečníci uvedli, že dokumentární filmy často poukazují na útlak ve společnost, kde političtí vůdci potírají svobodu projevu, a na společenské problémy.

"Pan Nikdo proti Putinovi je o tom, jak ztratit vaši zemi," uvedl podle agentury AP další režisér snímku David Borenstein. Podle něj se to může stát, když lidé nic nenamítají v situaci, kdy vláda zabíjí lidi v ulicích nebo když oligarchové se snaží dostat pod svou kontrolu média. "Všichni čelíme morálním volbám, ale naštěstí i nikdo je silnější, než si myslíte," uvedl.

V prohlášení producent Radovan Síbrt ze společnosti PINK uvedl, že má pocit zadostiučinění. "Paša (Pavel Talankin) riskoval vše, co miloval, včetně svého života. A teď tady stojí a má sošku Oscara," uvedl Síbrt. Film podle něj dokazuje, že každý člověk může něco udělat s tím, když se kolem něj děje bezpráví. Jeho kolegyně Alžběta Karásková poukázala na nasezení, se kterým na filmu pracovali producenti. "Je to chvíle obrovské radosti, vděčnosti a také pokory," uvedla o udělení ceny.

Snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině. Záběry pořídil Talankin, který žil svůj celý život v desetitisícovém ruském městě Karabaš. Pracoval jako učitel na místní základní škole a se začátkem války na Ukrajině se náplň jeho práce proměnila, když byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Vše zároveň musel dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství. Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ní. Ve stejnou dobu se také seznámil s režisérem Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.

Film dostal letos britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument.

Snímek vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Český koproducent se na filmu podílel na zvukové a obrazové postprodukci snímku a stal se klíčovým partnerem pro zajištění bezpečnosti protagonisty filmu.

Rusko USA Dánsko ocenění film ČR Oscar
Zdroje:
ČTK

Nejlínější pes, který má smysl pro humor. Majitelé říkají, že jim někdy rozumí lépe než lidé

Nenápadný učitel porazil Hollywood. Oscara ale slaví také Česko

