Meteorologové varují: Silně náladové počasí, na některých místech bude opět sněžit
16. 3. 2026 – 10:16 | Magazín | BS
Na návrat krásných a jasných jarních dní s čistou blankytnou oblohou si ještě budeme muset počkat: Dnešek bude totiž vypadat úplně jinak.
Letní teploty, díky kterým se ještě před několika dny hroutily teplotní rekordy, si dávají na chvíli odpočinek a místo prakticky dubnových veder tu máme březnové pořád ještě trochu mrazivé jaro.
„Ranní teploty vzduchu máme většinou od 6 do 2 °C. Během dne vystoupí na 6 až 11 °C, na jihu Moravy až na 13 °C,“ předpovídají odborníci z ČHMÚ.
Hezké počasí bude ale dnes spíše výjimkou: „Bude zpočátku zataženo a místy déšť, postupně od západu proměnlivá oblačnost, odpoledne a večer s přeháňkami, v Čechách ojediněle i bouřkami,“ uvádějí meteorologové.
Hory a vyšší polohy se mohou dočkat i další sněhové nadílky: „V polohách nad 600 m, v Beskydech až během dne nad 1000 m budou srážky sněhové.“
Pocitově by ale mohlo být ještě o něco chladněji, protože přijdou i nárazy poměrně silného větru: „Foukat bude mírný, v Čechách a na Českomoravské vrchovině během dne čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s, s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h),“ dodávají odborníci.
Vcelku náladové pak bude počasí i po zbytek týdne: „Středa a čtvrtek přinesou změnu - teplejší, slunečné počasí, v noci a ráno s ojedinělými mlhami. A tentokrát bude větrněji na Moravě a ve Slezsku,“ předpovídá ČHMÚ.
„Pátek opět čekáme podmračený s místními přeháňkami nebo deštěm, od vyšších poloh přechodně i se sněžením. Víkend by mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé při přechodně zvětšené oblačnosti,“ uzavírají.