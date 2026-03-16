16. 3. 2026 – 10:16 | Magazín

Meteorologové varují: Silně náladové počasí, na některých místech bude opět sněžit
zdroj: Freepik
Na návrat krásných a jasných jarních dní s čistou blankytnou oblohou si ještě budeme muset počkat: Dnešek bude totiž vypadat úplně jinak.

Letní teploty, díky kterým se ještě před několika dny hroutily teplotní rekordy, si dávají na chvíli odpočinek a místo prakticky dubnových veder tu máme březnové pořád ještě trochu mrazivé jaro.

„Ranní teploty vzduchu máme většinou od 6 do 2 °C. Během dne vystoupí na 6 až 11 °C, na jihu Moravy až na 13 °C,“ předpovídají odborníci z ČHMÚ. 

Hezké počasí bude ale dnes spíše výjimkou: „Bude zpočátku zataženo a místy déšť, postupně od západu proměnlivá oblačnost, odpoledne a večer s přeháňkami, v Čechách ojediněle i bouřkami,“ uvádějí meteorologové.

Hory a vyšší polohy se mohou dočkat i další sněhové nadílky: „V polohách nad 600 m, v Beskydech až během dne nad 1000 m budou srážky sněhové.“ 

Pocitově by ale mohlo být ještě o něco chladněji, protože přijdou i nárazy poměrně silného větru: „Foukat bude mírný, v Čechách a na Českomoravské vrchovině během dne čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s, s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h),“ dodávají odborníci.

Vcelku  náladové pak bude počasí i po zbytek týdne: „Středa a čtvrtek přinesou změnu - teplejší, slunečné počasí, v noci a ráno s ojedinělými mlhami. A tentokrát bude větrněji na Moravě a ve Slezsku,“ předpovídá ČHMÚ.

„Pátek opět čekáme podmračený s místními přeháňkami nebo deštěm, od vyšších poloh přechodně i se sněžením. Víkend by mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé při přechodně zvětšené oblačnosti,“ uzavírají.

Tagy:
počasí weather
Zdroje:
ČHMÚ, CHMI, AccuWeather
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

