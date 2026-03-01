Nenápadné ochlazení: Teploty se vrátí k nule, předpovídají meteorologové
1. 3. 2026 – 11:00 | Magazín | BS
Vypadá to, že přišlo jaro, stále ale existuje možnost, že zima ještě neřekla poslední slovo a budeme se muset poprat ještě s trochou chladu.
Na lukách i v záhoncích už jsou vidět první květy, na stromech pupeny a rostlinky začínají zelenat. Zda ale podobné jarní počasí vydrží, je otázka: Stále je totiž ve hře i možný vývoj, kdy se zima ještě na chvíli vrátí rozloučit.
V nejbližší budoucnosti by se tak ale stát nemělo a dnešek bude vyloženě jarní: „Dnes bude hodně oblačnosti, zpočátku na Moravě a ve Slezsku a večer na severozápadě Čech místy polojasno až jasno,“ uvádějí odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na sociální síti.
„Nejvyšší teploty budou od 7 do 12 °C, na Moravě a ve Slezsku místy až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C,“ dodávají předpověď.
Podle týdenního výhledu se ale bude pomaličku a nenápadně ochlazovat. Po většinu týdne se noční teploty budou držet okolo 1 °C a o příštím víkendu by se měly dokonce vrátit na nulu.
Stále navíc není jisté, jak přesně se projeví rozpad polárního víru, který je letos mimořádně dramatický. Zatím je příliš brzy odhadovat, ale možnost, že se okolo poloviny března do Česka na chvíli vrátí polární vzduch, je pořád na stole.
„Jeho narušení až rozpad v průběhu zimy ve stratosféře v polárních oblastech může mít následně – s odstupem - vliv i na počasí v Evropě, většinou v podobě zablokování teplejšího proudění z Atlantiku nebo a následně vpádu arktického vzduchu od východu,“ psali meteorologové z ČHMÚ před časem o chování polárního víru.
„V modelech zatím nevidíme vliv tohoto jevu i na počasí u nás (je to příliš daleko) – ten lze očekávat spíš až ve druhé polovině března. Upozorňujeme ale, že ani takto výrazný rozpad polárního víru nezaručuje, že se zrovna k nám nakonec arktický vzduch dostane. Pravděpodobnost, že se tak stane, se tím ale zvyšuje,“ vysvětlili.