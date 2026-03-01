Z Letiště Praha bylo dnes zrušeno 32 letů do zemí Blízkého východu
Z Letiště Václava Havla v Praze bylo dnes zrušeno prozatím 32 letů, všechny do zemí Blízkého východu.
Důvodem jsou omezení v letecké dopravě po uzavření vzdušného prostoru některých států v regionu poté, co v sobotu začaly izraelsko-americké útoky na Írán a následovaly odvetné íránské útoky v oblasti. Letiště cestujícím doporučilo, aby vyčkali na informace od leteckých společností, a nechalo otevřené check-in přepážky, kde cestující, kteří již na letiště vyrazili, obdrží informace. Letiště Praha to dnes uvedlo na síti X.
"Pro dnešní den evidujeme prozatím 32 zrušených letů, všechny do destinací na Blízkém východě," uvedlo Letiště Praha. Dále pracovníci letiště lidem doporučili, aby vyčkali na informace od svých leteckých dopravců. Pro cestující nechají otevřené přepážky. "Na letišti zůstanou pro cestující otevřené check-in přepážky aerolinek Qatar Airways a Emirates, kde cestující, kteří už vyrazili na letiště, obdrží podrobné informace," napsali.
Důvodem zrušených letů je napětí na Blízkém východě. Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Írán, Izrael a Irák oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty (SAE). Posléze oznámilo mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm na světě, že dočasně uzavírá provoz.
V destinacích Blízkého východu je několik tisíc Čechů, nejvíc v Dubaji. Situace má komplikovat cestu jak lidem přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes SAE či Katar. Analytici upozorňují, že konflikt může ovlivnit nejen leteckou a námořní dopravu, ale také ceny ropy a globální obchod.