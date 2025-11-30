Veleúspěch! Legendární šéfkuchař se vrátil na obrazovky ve velkém stylu: "Už natáčíme druhou řadu"
30. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nikdo si nebyl jistý, zda gastronomická show lidi ještě zaujme. Nakonec ale přišel překvapivě velký úspěch.
O osobnosti si můžete myslet naprosto cokoliv, stejně tak o tom, kolik vlastního charakteru vlastně obecenstvu ukazuje a kolik z toho, co vidíme, je jen pečlivě připravená persona pro kamery. Faktem ale zůstává, že přínos, který Zdeněk Pohlreich odvedl pro českou gastronomii, je bez debat obrovský.
Ve svém pořadu, kde poslal ke dnu celou řadu odpudivých provozoven, ale také vyzdvihl spoustu těch nadějných, především předvedl, že je úplně v pořádku mít v gastronomii nějaký standard a člověk nemusí automaticky sníst všechno, co mu přistane před nosem.
Slavné Pohlreichovo Ano, šéfe! ale před lety skončilo a sám šéfkuchař už měl podobné práce plné brýle. Dokonce tak moc, že se zařekl, že o podobném formátu už nikdy nechce ani slyšet.
Jenže, znáte to, člověk míní... slavný kuchař se po letech nechal přemluvit k pokusu Ano, šéfe! oživit.
Jednalo se o docela výrazné riziko: Nikdo nevěděl, zda bude na podobný pořad dneska ještě někdo zvědavý. Nakonec se ale ukázalo, že se nebylo čeho bát a že téma stále táhne jak za starých časů.
Nová série pořadu je extrémně úspěšná, a to dokonce tak moc, že na oficiálních stránkách na Facebooku už několik týdnů visel náznak, že by mohla vzniknout druhá řada.
A nakonec se tak opravdu stane: „Je to tak, už natáčíme druhou řadu,“ prozradil Pohlreich pro eXtra.cz.
Kdo má pořad rád, může si tak nalít něco šumivého a na dálku si přiťuknout s produkcí. Vypadá to, že Ano, šéfe! z obrazovek jen tak nezmizí.