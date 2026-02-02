Blíží se budoucnost z Terminátora? OpenMind chce roboty učit přes aplikace
2. 2. 2026 – 10:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Roboti dnes umí víc než kdy dřív, ale jejich schopnosti často končí u toho, s čím opustí továrnu. OpenMind chce tenhle model změnit a přináší App Store pro roboty, který slibuje, že se z nich časem stanou flexibilní pomocníci, schopní učit se nové věci podobně jako chytré telefony díky aplikacím.
Ještě donedávna platilo, že robot je hotová věc. Koupíte ho, naučíte se, co umí, a tím to končí. Když něco neumí, tak prostě neumí. Společnost OpenMind se teď snaží tenhle zažitý obraz rozbít. Přichází s App Storem pro roboty a s myšlenkou, že roboti by se měli časem zlepšovat podobně jako chytré telefony nebo počítače – hlavně díky softwaru, ne díky výměně hardwaru.
Nový obchod s aplikacemi má sloužit humanoidním a čtyřnohým robotům, kteří fungují v reálném světě, tedy doma, ve firmách nebo ve veřejném prostoru. Základní myšlenka je jednoduchá a srozumitelná i pro laiky: robot nebude umět všechno hned, ale časem se bude učit nové věci podle toho, jaké aplikace si do něj nainstalujete. Stejně jako si dnes do telefonu stáhnete navigaci, hru nebo aplikaci na cvičení.
OpenMind reaguje na problém, který dnes v robotice vidí skoro každý. Hardware jde rychle dopředu, roboti jsou chytřejší, pohyblivější a techničtější než kdy dřív, ale jejich software často zůstává složitý, uzavřený a těžko rozšiřitelný. Výsledkem jsou drahé stroje, které zvládnou jen úzký okruh úkolů a špatně se přizpůsobují novým potřebám.
Robot, který se učí postupně
Základem celé platformy je operační systém OM1, který funguje jako mozek robota. Je navržený tak, aby oddělil schopnosti robota od jeho těla. Jinými slovy: co robot umí, není pevně dané jeho konstrukcí, ale tím, jaký software má nahraný. Díky tomu může jeden a tentýž robot postupně měnit své role – jednou hlídá prostor, jindy pomáhá s jednoduchými úkoly nebo funguje jako společník.
První aplikace se zaměřují hlavně na pohyb, komunikaci s lidmi a ochranu soukromí. V praxi to znamená třeba robota, který dokáže sledovat okolí a upozornit na narušení prostoru, asistenta reagujícího na hlas a pohyb, nebo digitálního hlídače, který sleduje online aktivity. Nechybí ani jednodušší a spíš zábavné aplikace, například ty, které z robota udělají pojízdný fotoaparát.
Vedle toho se v obchodě objevují i aplikace, které působí spíš jako pokusy nebo demonstrace možností. To ale není chyba, spíš naopak. Stejně vypadaly i první obchody s aplikacemi pro chytré telefony, kde vedle užitečných nástrojů dominovaly jednoduché nápady a experimenty. Teprve časem se z nich stal základ každodenního používání.
Otevřený svět pro vývojáře i výrobce
App Store je už dnes v provozu a podporuje roboty od deseti různých výrobců. Při spuštění nabízí pět aktivních aplikací a OpenMind počítá s tím, že nabídka poroste rychle. Na projektu spolupracují firmy jako Ubtech, Agibot, Deep Robotics, Fourier, Booster, Dobot, LimX nebo Magic Lab, které pomáhají nastavovat společná pravidla a technické základy celé platformy.
Do vývoje aplikací se už zapojilo více než tisíc vývojářů z celého světa a platforma je otevřená dalším. Cílem je vytvořit prostředí, kde nebude nutné každý robotický projekt složitě programovat na míru. Místo toho si firmy i jednotlivci budou moci vybírat hotové aplikace, kombinovat je a robota snadno přizpůsobit konkrétnímu použití.
Pro běžného uživatele je důležité hlavně jedno: roboti by díky tomuto přístupu neměli zastarat tak rychle. Místo výměny celého stroje by stačilo nahrát nový software a robot by získal nové schopnosti. Dnes ještě neuvidíme robota, který vám kompletně uklidí byt nebo vypere prádlo, ale právě takové aplikace mají přijít s tím, jak se budou roboti dál zlepšovat.
Pokud se OpenMindu podaří jeho vizi naplnit, mohli bychom se dočkat světa, kde roboti nebudou jednorázové a omezené stroje, ale dlouhodobí pomocníci, kteří se s námi vyvíjejí. Ne proto, že bychom kupovali stále nové modely, ale proto, že se jejich schopnosti budou rozšiřovat podobně přirozeně, jako se dnes mění možnosti našich telefonů. A právě v tom je celý ten nápad možná zajímavější, než se na první pohled zdá.