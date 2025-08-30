Zdeněk Pohlreich kompletně otočil: "Choval jsem se jak hovado"
30. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný šéfkuchař přiznává, že dnes už by věci dělal jinak.
Možná si vzpomenete, jak před lety plnil stránky novin docela vyostřený konflikt dvou televizních kuchařů. Na opačných stranách bitevního pole stáli Zdeněk Pohlreich a Jiří Babica.
A byť byla pro nezúčastněného pozorovatele celkem zábava jejich hádku pozorovat, období konfliktu nepatří ke zkušenostem, na které by byl Zdeněk Pohlreich zrovna dvakrát pyšný.
V pořadu eXtra Host magazínu eXtra to prohlásil zcela bez obalu: „Já s tím Jirkou, to je taková dlouhodobě trvající věc. Jsem rád, že se na to ptáte, protože já si myslím, že to z mé strany nebylo správný,“ přiznal.
„My se osobně neznáme, nikdy jsme se nepotkali, ale já jsem byl v určitém období, kdy jsem jako mistr světa měl pocit, že mi přísluší veřejně komentovat to, jak to dělá a co dělá. Kdybych si to tehdy odpustil... Rozhodně to není něco, na co jsem pyšnej,“ sype si popel na hlavu.
„Já jsem se choval určitě jako větší hovado vůči němu a nebylo to košer,“ přiznává s odstupem.
„Mně to přišlo, že ten jeho styl je tak osobitej, abych to řekl, a ty věci, který vznikají, jsou natolik zvláštní, že jsem měl pocit, že mi něco dává právo si z toho dělat srandu,“ vysvětlil.
„Od té doby, co se tohle odehrálo, tak já jsem si uvědomil, že takhle to bejt nemá. Nejlepší heslo je žít a nechat žít,“ přidal novou filozofii, se kterou nelze než souhlasit.
Jeho někdejší sok nicméně na omluvy zřejmě není moc zvědavý, oba pánové se totiž shodou okolností vrátili na televizní obrazovky a když se Babici před několika měsíci ptali na Pohlreicha, moc vlídných slov pro něj nenašel.