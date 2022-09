Německo se dohodlo na znárodnění plynárenské firmy Uniper

Německo se chystá odkoupit od finské firmy Fortum její podíl v plynárenské firmě Uniper, která je v zemi největším dovozcem ruského plynu, a vložit do Uniperu dalších osm miliard eur (197,2 miliardy Kč). Uvedla to firma Uniper, která tak reagovala na předchozí zprávu agentury Bloomberg, podle které se německá vláda dohodla s Uniperem a jeho finskou mateřskou společností Fortum na znárodnění a dohoda by mohla být oznámena ještě tento týden. Uniper však dodal, že konečná dohoda nebyla ještě uzavřena.

Uniper uvedl, že finanční injekce od vlády má přijít prostřednictvím navýšení kapitálu upsaného pouze německou vládou. Tato investice zvýší celkový balík půjček a vlastního kapitálu použitého doposud ke stabilizaci Uniperu, na nejméně 29 miliard eur. Server Business Insider s odvoláním na vládní zdroje napsal, že převzetí Uniperu by mělo vládu stát více než 30 miliard eur. Německé ministerstvo hospodářství se ke zprávě nevyjádřilo. Mluvčí uvedl, že až budou jednání dokončena, dá vědět. Podle některých zdrojů se vláda chystá zveřejnit detaily dohody ve středu. Společnost Fortum uvedla, že dohoda bude zahrnovat „vrácení finančních prostředků, které Fortum poskytla firmě Uniper“ a které vyčíslila na osm miliard eur. Firma Uniper se dostala do existenčních problémů kvůli omezení dodávek ruského plynu a zdražení této energetické suroviny. V červenci požádala německou vládu o pomoc. Společnost tehdy uvedla, že je potřeba zastavit kumulaci ztrát a zajistit likviditu. Německá vláda následně oznámila, že ve společnosti Uniper převezme zhruba 30procentní podíl, aby zabránila jejímu úpadku. Mohlo by vás zajímat Německo přebírá kontrolu nad německou součástí ruské Rosněfti

