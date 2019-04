Lumpárnu s čapákem Babiš ustojí. Soudy melou pomalu

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš je o fous blíž k tomu, aby stanul před soudem – jako první obžalovaný premiér v českých dějinách. Jenže pozor, to neznamená, že se blíží jeho konec v politice!

Česká justice je pověstná tím, že mele pomalu jak boží mlýny. Na rozdíl od božích mlýnů přitom nemele jistě.

Z toho, že státní zástupce dostal na stůl žádost o obvinění Andreje Babiše, jeho blízkých a spolupracovníků, se proto nedá vyvozovat, že premiér se v dohledné době ocitne před soudem.

Sotva to bude do letošních švestek. A stěží se dá předvídat, kdy a jak případný soud skončí.

Státní zástupce teď bude obsáhlý spis týkající se dotace na Farmu Čapí hnízdo studovat a není úplně jisté, byť se na to sázet dá, že návrh na obžalobu schválí. Nelze ovšem vyloučit, že bude požadovat další výslechy a další písemné dokumenty, anebo že návrh zamítne.

Právníci Agrofertu nejsou žádní nazdárkové a úvodní čtení spisu jim poskytne spoustu příležitostí, aby chystaný soud torpédovali. Samotné soudní líčení pak mohou procedurálními námitkami a požadavky na předvolávání svědků natahovat jako prádelní šňůru.

Třeba až do doby, kdy Babiš opustí politiku a bude se cachtat kdesi na Maledivách. Tehdy už kauza nebude nikoho zajímat. Soud mohou advokáti také oddalovat do doby, než bude Babiš zvolen na Hrad. Pak ho bude možné stíhat jen za velezradu.

Nepočítejte s tím, že samotný soud bude trvat měsíce. Budou to roky. Babiš bude ještě dlouho moci vykřikovat: "Nikdy neodstoupím. Pamatujte si to, nikdy!"

Co jiného než komplot?

Samotnou koalici případná obžaloba nezboří. Prozíravý Babiš do koaliční smlouvy připustil pouze podmínku, že ve vládě nemůže být ten, kdo byl odsouzen prvoinstančním soudem. Takže obžaloba nevadí.

Vadí však v morálním kodexu ANO. V něm se píše, že straník, který byl obžalován, musí rezignovat na členství i na veřejné funkce. Jenže tenhle článek byl už jednou zmírněn, původně musel odstupovat už obviněný politik. Takže podle anoistického volebního sloganu 'my to zařídíme' bude zmírněn podruhé. Zásada rezignovat se posune až za rozsudek.

A do třetice: Obžaloba nebude v rozporu s morálním kodexem vlády. Jednoduše proto, že takový kodex vláda nemá. Babiš sice slíbil, že desatero pro členy kabinetu sepíše. Potom mu patrně došlo, že by si mohl naběhnout na vidle, a tak ze slibu vycouval.

Obžaloba, které se Babiš podle všeho nevyhne, je každopádně vyšší váhová kategorie než 'pouhé' obvinění. Babiš může dál omílat svou verzi: "Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot."

Jenže spiknutí policie a k tomu spiknutí státních žalobců – to už zavání dost nevěrohodnou konspirační teorií. A co teprve, když se do spiknutí zapojí soud!

Dotační finta

Fakta ukazují na dotační podvod: Aby mohl na Čapí hnízdo čerpat padesátimilionovou dotaci z unijního fondu určenou pro malé a střední podniky, vyvedl Babiš farmu naoko ze svého dotacemi vypaseného holdingu. Převedl ji na "firmičku" svých dvou dospělých dětí a bratra své partnerky, nynější manželky. Všichni byli ukryti za anonymními akciemi, tedy akciemi na doručitele.

Ve zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF (kompletní text je třeba tady) se o tom píše: "Anonymní vlastnická struktura společnosti, která dotaci dostala, neumožnila sledovat a ověřovat, zda má příjemce nárok na podporu určenou pro malé a střední podniky."

Vyšetřování OLAFu dospělo k logickému závěru, "že rodinné vazby mezi lidmi vlastnícími Farmu Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert Holding, a. s., se jeví takové, že těmto lidem dávají příležitost pracovat společně, což znemožňuje, aby se na obě firmy nahlíželo jako na sobě nezávislé."

Dotace ale firmička v roce 2010 shrábla a poté, co byl projekt v Bruselu schválen, začlenil Babiš Čapí hnízdo zpátky pod křídla Agrofertu. (Dotační peníze vrátil Agrofert nedávno – až potom, co bylo jasné, že je bruselská fabrika na přerozdělování dotací do českého rozpočtu nepošle.)

Pohoda, klídek a tabáček

Babiš má pravdu v tom, že kdyby nešel do politiky, dotace na Čapí hnízdo by mu prošly. Stejně jako nezdaněné korunové dluhopisy.

Jenže on do politiky vstoupil – a dobrovolně. Měl si tedy svinstvo ze svého byznysového prahu včas zamést. Stačilo vrátit dotace určené jiným adresátům, dodanit miliony titěrných dluhopisů, kápnout božskou o StB a mohla být 'pohoda, klídek a tabáček'.

Teď ale Andreje Babiše čeká dlouhá a únavná zákopová válka u soudu. Sám si o ni řekl.