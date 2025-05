Slavný herec tepe Babiše i Rusy: "Za něj bude mnohem hůř!"

20. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Oblíbený herec se za své politické preference nestydí a dává je náležitě najevo.

Jan Antonín Duchoslav, herecký veterán, kterého si můžete pamatovat především jako Vikiho Cabadaje ze Sněženek a machrů, má jasně vyhraněné politické názory. A vůbec se nestydí je dát najevo, za což si pak pravidelně musí vystát déšť plivanců od podporovatelů jiných politických směrů. Stejně tak má ale za zády řadu lidí, kteří se s jeho názory umí ztotožnit.

Duchoslav na svém Facebooku často připomíná přešlapy a temné momenty vlády bývalého premiéra Andreje Babiše. Sdílí, jak Babiš údajně zradil Čechy a připomíná třeba skandál, kdy Babiš zřejmě zapomněl, jaký máme režim, a chtěl si udělat složku na ministra zahraničí Jana Lipavského s tím, že ho zajímalo, zda má Lipavský děti.

Pod příspěvkem se, jak už to v českém veřejném prostoru bývá běžné, když přijde na přetřes politika, samozřejmě okamžitě rozpoutala ostrá "diskuze". Déšť nadávek, jinak řečeno.

Čtenář Petr reaguje, že Babiše sice volit nebude, ale současnou vládu obviňuje z vytváření většího dluhu, na což Duchoslav odpovídá: "Petře, podívej se na ekonomická data. Žádná super sláva, ale za něj bude mnohem hůř!"

Čtenářka Dana se nerozpakovala prozkoumat prostor osobních invektiv a přispěchala s úderným a elokventním: "Pan Duchoslav špatný herec, tak aspoň se snaží plivat na druhé"

"Špatný herec asi jsem, ale jsem informovaný člověk a dobře si pamatuji, co se tady pod vedením toho estébáckýho burana dělo za covidu a co udělal se státní kasou! Když to ve světě už začínalo bublat, tak do Číny jeho vláda prodávala roušky a další zdravotní materiál ze státních rezerv, aby pak za tři měsíce kupoval to stejné zboží zpět, ale už za sakra jiné ceny! A ještě se za to klepal po ramenou! A taky vám je všem osobně rozvezl, že?" reagoval herec.