Nekvalifikovaní uchazeči o práci stále častěji posílají na pohovory náhradníky

Od loňského roku přibývá podvodů během pracovních pohovorů, kdy za sebe vyšle uchazeč o zaměstnání na schůzku se zástupci cílové společnosti náhradníka. Do práce pak přijde úplně jiný, často nekvalifikovaný člověk.

Nejmenovaná agentura se sídlem v New Yorku povolala technika ze svého IT oddělení, aby aktualizoval některé její zastaralé počítačové systémy. Tento zaměstnanec, jehož totožnost nebyla prozrazena, se jevil jako ideální kandidát na tuto pozici.

Náborová manažerka ještě ujistila, že bude pro tým velkým přínosem. Ve finále však bylo všem jasné, že něco není v pořádku. IT pracovník nebyl technicky příliš zdatný a sotva mluvil anglicky. Zbytek týmu náborovou manažerku konfrontoval, ta ale byla stejně zmatená jako oni. V následujících dnech nedošlo k žádnému zlepšení. Novému zaměstnanci udělila firma administrativní přístup do systému, který obsahoval citlivé informace o obyvatelích státu a jejich duševním zdraví.

Jeho práci proto musel někdo neustále hlídat. „Nemohl zůstat při práci sám,“ řekl jeden ze členů týmu pod rouškou anonymity. Kolegové dokonce museli odpojit jeho telefon, neboť se snažil odpovídat na příchozí hovory i přes jazykovou bariéru.

Náborová manažerka to nedokázala pochopit. Jak se mohl někdo, kdo se během pohovoru jevil jako slibný kandidát, ukázat jako nekompetentní? Obrátila se proto na svého nadřízeného a dostala překvapivou odpověď: Osoba na pohovoru doslova nebyla tou samou osobou, která nastoupila do práce. Takových podvodů od loňského roku po pandemii s rozšířenou prací z domova a pohovorech formou videohovorů přibývá.

Firmy to často přehlížejí

Scénář je pokaždé stejný, píše web Business Insider: Kandidát osloví svého přítele, případně někoho na internetu, aby ho během pohovoru s náborovým manažerem nahradil. Ten už se většinou s novým zaměstnancem na pracovišti nesetká, a tak nepozná, že do práce nastoupil někdo jiný. Častými důvody k těmto podvodům jsou nervozita a nedostatečná jazyková výbava. Například může kandidát pocházet z jiné země a nemusí mít dobrou angličtinu.

Často jde ale o osoby s nedostatečnou kvalifikací. Jsou schopny získat pozici, na niž by se běžně nedostaly. Pro firmy je těžké tohle uhlídat, často to i přehlížejí a mnohdy se bojí přiznat, že byly oklamány. Nestojí je to přitom jen čas a peníze, může to být i nebezpečné.

Jedna losangeleská nemocnice si najala rok před vypuknutím pandemie experta, aby pomohl řídit počítačové systémy. S obsazením této pozice velice spěchala. Když se adept zeptal proč, sdělili mu, že poslední člověk, který tu práci získal, byl podvodník.

Uchazeč o pozici vyslal na pohovor zástupce s potřebnými znalostmi. První den v práci během základní údržby na hodinu vyřadil připojení všech počítačů a lékařských přístrojů na celém patře. Lékaři nemohli monitorovat životní funkce pacientů. Zmíněný „expert“ se ani nepokusil problém vyřešit - prostě se sebral a odešel.

Uchazeči nemusejí být jenom podvodníci - třeba ani nejsou skuteční. V červnu varoval Federální úřad pro vyšetřování (FBI) před žadateli o práci na dálku prostřednictvím odcizených identit či zmanipulovaných videí.

V případě práce z domova se jedná z velké části o různé IT pozice zahrnující citlivá data (například finanční údaje), která jsou hlavními cíli různých zločinců. V květnu FBI varovala před podvody souvisejícími se Severní Koreou. Ta své IT pracovníky nutí, aby žádali v USA o práci na dálku s falešnými identitami a své mzdy odevzdávali vládě. Peníze pak slouží k financování vývoje zbraní hromadného ničení. Většinou se tito žadatelé o práci prezentovali jako jihokorejští, čínští či japonští obyvatelé USA.