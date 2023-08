Kdy je nejlepší čas pro odeslání pracovního e-mailu? Výsledky studie vás překvapí

Nejlepší čas pro odeslání vašeho pracovního e-mailu nastává podle nové studie v neděli odpoledne až večer, protože zvýšíte šanci, že si příjemce zprávu v pondělí ráno přečte jako první. Zároveň to ale může narušit vztahy s kolegy či nadřízenými a zvýšit stres.

Odešlete pracovní e-mail, ale žádná odpověď. Tomu se dá podle výzkumu společnosti Axios předejít. Nejlepší čas pro odeslání pracovního e-mailu je prý v neděli mezi 15:00 až 18:00. Zvýšíte tak šanci, že si příjemce poštu přečte a rychleji zareaguje. Tato strategie může být prospěšná, ale i sporná. Potenciálně sice zvýší produktivitu v práci, ale může zhoršit vztahy s kolegy či nadřízenými, napsal s odkazem na výzkum deník The National.

Analýza se zaměřila na 8,7 milionu odeslaných e-mailů. Příjemci v uvedeném časovém okně otevřeli 94 procent mailů. To výrazně převyšuje ostatní časy a dny, v nichž se míra otevření pohybovala v rozmezí 50 až 76 procent, uvádí Axiom.

V neděli odpoledne a večer neposílá e-maily tolik lidí. Nedostatek konkurence vaši zprávu ve schránce zviditelní tím, že bude na vrcholu doručené pošty během pondělního rána, kdy příjemce usedne k počítači a jako první schránku zkontroluje.

Tato taktika má ovšem i stinnou stránku. Žijeme v době „technologické invaze“ do našich osobních životů. Řada odborníku varuje před zvýšenou úrovní stresu kvůli komunikaci mezi zaměstnanci mimo pracovní dobu.

Zdravé pracovní hranice

„Mám obavy, že si toho lidé všimnou a začnou posílat e-maily o víkendu. Někomu to nevadí, ale je tady velký podíl osob, pro něž to bude znamenat větší zátěž,“ varoval Matthew Davis, docent na Leeds University Business School.

Rizika stresu jsou vyšší po pandemii, kdy začali lidé častěji pracovat ze svých domovů. Docentka pracovní a organizační psychologie na Sussexské univerzitě Emma Russellová označila respektování určitých hranic jako klíčové pro zdravé pracovní prostředí.

„Náš průzkum ukazuje, že posílat e-maily lidem mimo pracovní dobu a očekávat odpověď není nic chvályhodného,“ upozornila Russellová na odbornou publikaci na uvedené téma, kterou se chystá zveřejnit. Na druhou stranu uznává, že posílat e-maily v neděli večer se některým lidem může hodit, a pro úplný zákaz proto není. V rámci eliminace stresu kvůli online komunikaci však doporučuje například užívání separátních e-mailových aplikací.

Jednoduchým a efektivním opatřením také může být deaktivace upozornění na příchozí poštu. Ben Wllmott, šéf veřejné politiky v Chartered Institute of Personnel and Development, má ale doporučení také pro management. Manažeři by měli jít v tomto ohledu příkladem, aby zaměstnanci neočekávali online komunikaci mimo pracovní dobu. V některých zemích zavedly omezení pracovní komunikace vlády i společnosti, v Německu například automobilka Volkswagen.

Ve Francii platí zákon, který dává zaměstnancům právo být po pracovní době offline. Francouzská technologická firma Atos zakázala v roce 2011 všechny interní e-maily. Její manažeři totiž trávili jejich vyřizováním dvacet hodin týdně.

Ideál životní rovnováhy

Ve společnosti je patrný tlak na dosažení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem, což komplikují i komunikační nástroje jako e-mail. Dosažení této rovnováhy je přitom pro většinu lidí klíčem ke spokojenému životu.

Jackie Bowieová ze společnosti Chatham Financial, která se zabývá finančními riziky, ale zastává názor, že je tato snaha zbytečná. Pokud totiž pracuje člověk ve velkých korporátních firmách, má neustále plno práce. „Pokud děláte práci, která vás opravdu baví, prostě se smiřte s tím, že někdy bude těžká a bude vyžadovat oběti,“ řekla pro televizi CNBC Bowieová. Jedním dechem ale dodala, že to neznamená hodiny práce navíc každý den.

Nastanou totiž chvíle, kdy bude práce méně. Na řadu přichází rodina, osobní vztahy či koníčky. „Neustálá snaha o nalezení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem mi vysála mnohem více emocionální energie,“ přiznala Bowieová.