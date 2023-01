Nejvíce nominací na Českého lva mají filmy Arvéd a Il Boemo

„S tolika nominacemi jsem nepočítal. Myslím, že na české poměry je Arvéd netradiční film. Je potřeba si k němu najít diváckou cestu, ale když to člověk udělá, tak ho odmění,“ řekl ČTK režisér Mašek.

O sošku Českého lva se v 19 statutárních kategoriích v závěrečném hlasování utká celkem 32 titulů. Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků se uskuteční 4. března ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Večerem bude v přímém přenosu České televize podruhé provázet režisér, herec a moderátor Jiří Havelka.

Snímky Arvéd, Banger. a Il Boemo získaly letos také po čtyřech nominacích na Ceny české filmové kritiky. Nominace získalo 17 děl promítaných loni v kinech i televizních projektů a krátkých filmů, kritici je vybírali ze 75 děl. Pořádající Sdružení české filmové kritiky vítěze vyhlásí 4. února.

O nominacích 30. ročníku ocenění Český lev hlasovalo 183 členů z celkového počtu 371 členů ČFTA. Vybírali ze 47 hraných celovečerních filmů, 15 dokumentárních filmů, 16 televizních děl, devíti animovaných a také deseti krátkých filmů. Akademici už dříve snímek Il Boemo nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se nedostal.

Na tiskové konferenci ČFTA byli dnes vyhlášeni i vítězové nestatutárních cen Českého lva. Cenu za nejlepší filmový plakát získali tvůrci plakátu filmu Arvéd - režisér snímku Mašek a grafička Soňa Juríková. Cenou filmových fanoušků byli odměněni tvůrci seriálu České televize Devadesátky. Seriál režiséra Petera Bebjaka byl na webu Česko-Slovenské filmové databáze oceněn nadprůměrnými 87 procenty.

V kategorii nejlepší televizní film nebo minisérie byly nominovány minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje z produkce TV Nova, Podezření České televize a Pozadí událostí rovněž z produkce České televize. O sošku v kategorii nejlepší televizní seriál se utkají tři seriály České televize - Devadesátky, Pět let a Stíny v mlze.

O cenu za nejlepší animovaný film loňského roku usiluje trojice snímků - Carp Xmass režisérky a výtvarnice Anny Heribanové, Tmání režiséra Ondřeje Moravce a výtvarnice Báry Anny Stejskalové a Zuza v zahradách režisérky a výtvarnice Lucie Sunkové. Další trojice filmů se utká o cenu v kategorii nejlepší krátký film. Lví sošku si mohou odnést filmy Barcarole v režii Igora Chmely, Rituály režiséra Damiána Vondráška nebo Vinland režiséra Martina Kuby.

ČFTA oznámila rovněž nominace na nestatutární Cenu Magnesia za nejlepší studentský film roku 2021. Mohou ji získat filmaři na začátku své kariéry za krátké filmy Asterión (režie Francesco Montagner), Atestace (Jan Hecht), Ostrov svobody (Petr Januschka) a dále snímky Rituály (režie Damián Vondrášek) a Vinland (režie Martin Kuba), které získaly nominaci i v kategorii nejlepší krátký film.

Více informací k nominacím na cenu Český lev se nachází na stránkách organizátorů. Nejvíce Českých lvů, rovný tucet, si dosud odnesl film Masaryk Julia Ševčíka za rok 2016. Loni v březnu jako nejlepší celovečerní film roku 2021 ČFTA vyhlásila snímek Zátopek o slavném československém atletovi. Hlavní role manželů Zátopkových v něm ztvárnili Martha Issová a Václav Neužil, který si odnesl také cenu za nejlepší mužský výkon v hlavní roli. Za ženský výkon v hlavní roli získala Českého lva Pavla Gajdošíková za film Chyby. Film Zátopek získal také ocenění za režii, scénografii, masky, střih, kameru a zvuk.

PŘEHLED NOMINACÍ 30. ROČNÍKU FILMOVÝCH CEN ČESKÝ LEV:

Nejlepší celovečerní film:

Arvéd - producenti Kristýna Michálek Květová, Tomáš Michálek a Ivan Ostrochovský

Banger. - producenti Jakub Jíra a Kryštof Zelenka

Il Boemo - producent Jan Macola

Oběť - producenti Jakub Viktorín a Pavla Janoušková Kubečková

Světlonoc - producent Miloš Lochman

Nejlepší dokumentární film:

Bratrství - režie Francesco Montagner; producentka Pavla Janoušková Kubečková

Good Old Czechs - režie Tomáš Bojar; producenti Gordon Lovitt, Petr Soukup a Petra Ptáčková

KaprKód - režie Lucie Králová; producenti Andrea Shaffer a Martin Řezníček

Toyen, baronka surrealismu - režie Andrea Sedláčková; producent Dušan Mulíček

Zkouška umění - režie Adéla Komrzý a Tomáš Bojar; producent Jakub Wagner

Nejlepší režie:

Vojtěch Mašek - Arvéd

Adam Sedlák - Banger.

Petr Václav - Il Boemo

Michal Blaško - Oběť

Tereza Nvotová - Světlonoc

Nejlepší herečka v hlavní roli:

Pavla Tomicová - A pak přišla láska…

Barbara Ronchiová - Il Boemo

Vita Smačeljuková - Oběť

Klára Melíšková - Podezření

Natália Germáni - Světlonoc

Nejlepší herec v hlavní roli:

Michal Kern - Arvéd

Adam Mišík - Banger.

Matyáš Řezníček - Hranice lásky

Vojtěch Dyk - Il Boemo

Martin Finger - Slovo

Nejlepší herečka ve vedlejší roli:

Martha Issová - Buko

Tatiana Dyková - Grand Prix

Anna Kameníková - Grand Prix

Lana Vladyová - Il Boemo

Denisa Barešová - Podezření

Nejlepší herec ve vedlejší roli:

Saša Rašilov - Arvéd

Marsell Bendig - Banger.

Štěpán Kozub - Grand Prix

Miroslav Krobot - Kdyby radši hořelo

Oldřich Kaiser - Poslední závod

Nejlepší scénář:

Jan Poláček a Vojtěch Mašek - Arvéd

Adam Sedlák - Banger.

Petr Václav - Il Boemo

Jakub Medvecký - Oběť

Štěpán Hulík - Podezření

Nejlepší kamera:

Dušan Husár - Arvéd

Dušan Husár - Banger.

Diego Romero Suarez-Llanos - Il Boemo

Jan Baset Střítežský - Poslední závod

Federico Cesca - Světlonoc

Nejlepší střih:

Hedvika Hansalová - Arvéd

Šimon Hájek a Jakub Jelínek - Banger.

Šimon Špidla - Good Old Czechs

Adam Brothánek - KaprKód

Pavel Hrdlička a Thibault Hague - Světlonoc

Nejlepší zvuk:

Jakub Jurásek - Arvéd

Daniel Němec a Francesco Liotard - Il Boemo

Martin Jílek, Peter Hilčanský a Viktor Prášil - Jan Žižka

Richard Müller - KaprKód

Marek Hart, Michaela Patríková a Ivan Horák - Světlonoc

Nejlepší hudba:

Ondřej Mikula (Aid Kid) a Jonatán Pjoni Pastirčák - Arvéd

Oliver Torr - Banger.

Beata Hlavenková - Král Šumavy: Fantom temného kraje

Jan P. Muchow - Slovo

Jonatán Pjoni Pastirčák a Robin Coudert - Světlonoc

Nejlepší scénografie:

Nina Feriancová - Arvéd

Antonín Šilar - Běžná selhání

Henrich Boráros - Devadesátky

Irena Hradecká a Luca Servino - Il Boemo

Jiří Sternwald - Jan Žižka

Nejlepší kostýmy:

Františka Králíková - Arvéd

Andrea Králová - Devadesátky

Andrea Cavalletto - Il Boemo

Kateřina Mírová - Jan Žižka

Ján Kocman - Marie Terezie (pátý díl)

Nejlepší masky:

Iveta Huptychová - Arvéd

Lukáš Král a Jana Bílková - Grand Prix

Andrea McDonald - Il Boemo

Ivo Strangmüller, René Stejskal a Jamie Kelman - Jan Žižka

Ivo Strangmüller, René Stejskal a David Šesták - Marie Terezie (pátý díl)

Nejlepší televizní film nebo minisérie:

Král Šumavy: Fantom temného kraje - hlavní producenti David Ondříček, Daria Špačková a Michal Reitler; hlavní tvůrce David Ondříček

Podezření - hlavní producenti Jakub Viktorín, Tomáš Hrubý, Pavla Janoušková Kubečková a Michal Reitler; hlavní tvůrce Michal Blaško

Pozadí událostí - hlavní producent Maja Hamplová, Matěj Chlupáček a Jan Lekeš; hlavní tvůrce Jan Hřebejk

Nejlepší televizní seriál:

Devadesátky - hlavní producent Michal Reitler; hlavní tvůrce Peter Bebjak

Pět let - hlavní producent Matěj Stehlík;hlavní tvůrce Damián Vondrášek

Stíny v mlze - hlavní producent Kateřina Ondřejková; hlavní tvůrce Radim Špaček

Nejlepší animovaný film:

Carp Xmass - režie a výtvarnice Anna Heribanová; producenti Anika Homolová a Tomáš Šimon

Tmání - režie Ondřej Moravec; výtvarnice Bára Anna Stejskalová;producentka Hana Blaha Šilarová

Zuza v zahradách - režie a výtvarnice Lucie Sunková; producenti Martin Vandas a Alena Vandasová

Nejlepší krátký film:

Barcarole - režie Igor Chmela; producenti Radim Procházka a Jana Janěková ml.

Rituály - režie Damián Vondrášek; producentka Martina Netíková

Vinland - režie Martin Kuba; producenti Natália Pavlove a Miloš Lochman

Cena Magnesia za nejlepší studentský film (nestatutární cena):

Asterión - režie Francesco Montagner

Atestace - režie Jan Hecht

Ostrov svobody - režie Petr Januschka

Rituály - režie Damián Vondrášek

Vinland - režie Martin Kuba

Nejlepší filmový plakát (nestatutární cena):

Arvéd - Vojtěch Mašek a Soňa Juríková (oceněný plakát)

Hranice lásky - Jan Poukar a Branislav Šimončík

KaprKód - Mindset Pictures

Poslední závod - Radka Beránková a Nikolas Tušl

Světlonoc - Jan Němec

Cena filmových fanoušků (nestatutární cena):

Devadesátky - Peter Bebjak (režisér)