Nečekaný nález v Mississippi: Vědci vypátrali zabijáka na překvapivém místě

1. 5. 2025 – 11:12 | Zpravodajství | Alex Vávra

Geologové v Mississippi narazili na zkamenělé pozůstatky obřího mořského predátora, který před 66 miliony let vládl oceánům. Vědci mluví o největším mosaurovi, jaký kdy byl v oblasti nalezen.

Na první pohled to vypadalo jako kus dřeva trčící z bahna. Jenže když geologové začali vykopávku opatrně čistit, tušili, že drží v rukou něco výjimečného. A měli pravdu. Z hlíny se vynořil obrovský zkamenělý obratel – silný přes 18 centimetrů – patřící mořskému ještěrovi, jakého Mississippi ještě neviděla. Vědci jsou přesvědčeni, že jde o největšího mosasaura, jaký byl kdy na území státu nalezen. Odhady naznačují, že tohle pravěké monstrum měřilo přes 9 metrů – víc než většina suchozemských dinosaurů!

„Byl jsem naprosto ohromen jeho velikostí,“ přiznal geolog James Starnes, který fosilii jako první spatřil. „Ten pocit, když najdete něco takhle výjimečného, vás zcela pohltí – i když jste profesionál.“

zdroj: Profimedia.cz

Objev se odehrál poblíž Starkville, domova Mississippi State University, kde tým odborníků mapoval geologické vrstvy oblasti. A zatímco jiní by si možná vystačili s nálezem pár prastarých mušlí, tito badatelé narazili na zabijáka z druhohorních hlubin. Podle paleontologů kost patřila Mosasaurus hoffmannii – jednomu z největších druhů mosasaurů, obrovských mořských plazů, kteří vládli oceánům během pozdní křídy. Tito tvorové měli těla jako torpéda, dlouhé ocasy, končetiny přeměněné na ploutve a čelisti plné smrtících zubů. Někteří byli tak draví, že lovili i jiné mosasaury. Vrcholoví predátoři. Vládci moří. Skuteční mořští démoni.

„Tohle byl opravdový mořský netvor,“ říká Starnes. „Větší než většina dinosaurů, co tehdy chodili po souši.“

zdroj: Profimedia.cz

A že to tehdy byla pěkně nebezpečná doba. Mississippi před 66 miliony let vypadala úplně jinak – místo polí a lesů tu bylo teplé, mělké moře plné žraloků, ryb, amonitů, mořských ještěrů... A nad tím vším poletovali ptakoještěři a první ptáci. Pobřeží brázdili dinosauři – malí i velcí, draví i býložraví. Svět jako z jiného vesmíru. A právě tady číhali mosasauři. Pak ale přišel konec. Před 66 miliony let narazil do Země asteroid a všechno se změnilo. Dinosauři zmizeli. Mosasauři taky. Ale zkameněliny těchto fascinujících tvorů zůstaly. A Mississippi má zjevně co nabídnout. Už v roce 2022 tu byla objevena téměř kompletní kostra jiného mosasaura – včetně lebky – stará přes 80 milionů let. Vědci dnes s nadšením i respektem odkrývají tyto tiché svědky dávného světa. A připomínají nám, že i když dinosauři byli králové souše, v oceánech se ukrývali ještě hrozivější predátoři…