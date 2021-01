Nejvíce nominací na Českého lva má Krajina ve stínu, následuje Havel a Šarlatán

Nejvíce nominací – patnáct – na filmové ceny Český lev získalo drama Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Následuje film režiséra Slávka Horáka Havel inspirovaný životem Václava Havla a snímek Šarlatán vyprávějící osud léčitele Jana Mikoláška od režisérky Agnieszky Hollandové. Mají shodně po 14 nominacích.

Úspěšně si vedla také televizní minisérie Herec v režii Petera Bebjaka a film Modelář Petra Zelenky, které získaly od akademiků po sedmi nominacích. Výsledek prvního kola hlasování svých členů oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA).

O sošku Českého lva se v 21 statutárních kategoriích bude ucházet v závěrečném hlasování 27 titulů. Laureáti převezmou ocenění 6. března v pražském Rudolfinu. Galavečerem 28. ročníku Českých lvů bude v přímém přenosu České televize provázet stejně jako loni herec Václav Kopta. Všechny tři snímky s nejvíce nominacemi jsou v užším výběru mezi nejlepšími filmy i na cenu pro režiséra. V obou těchto kategoriích je doplnily snímky Modelář režiséra Petra Zelenky a Žáby bez jazyka Miry Fornayové.

Historická dramata Krajina ve stínu a Šarlatán uspěla také v Cenách české filmové kritiky. Posbírala shodně po pěti nominacích. Výsledky pořadatelé zveřejní 6. února v pražském Divadle Archa.

O nominacích 28. ročníku ocenění Český lev hlasovalo 190 členů z celkového počtu 325 členů ČFTA. Vybírali z 87 hraných, dokumentárních, animovaných a krátkých filmů i televizních děl, které splnily statut cen Český lev. Akademici už dříve snímek Šarlatán polské režisérky Hollandové nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů.

Na tiskové konferenci ČFTA byli ohlášeni i vítězové nestatutárních cen Českého lva. Cenu za nejlepší filmový plakát získal Jan Poukar za výtvarný návrh pro film Krajina ve stínu. Cenu filmových fanoušků si odnesl snímek V síti režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka, který byl na webu Česko-Slovenské filmové databáze oceněn nadprůměrnými 86 procenty.

"Mám pochopitelně z ocenění radost, protože to téma díky tomu může proniknout k většímu počtu diváků. Film V síti bude brzy uveden na obrazovce České televize a doufám, že díky tomu se dostane i do domácností, kam by nepronikl, protože by na to lidé do kina nikdy nevyrazili," řekl ČTK režisér a producent Klusák. "Zároveň musím říct, že mě u diváckých cen napadá, zda to nejsou ceny řízené nějakým prostředním vkusem. Ale na ČSFD jsou diváci takoví nesmlouvaví, píší tam svoje často pichlavé recenze, takže od těchto lidí mi to skutečně dělá radost," dodal.

Od letošního ročníku se nově otevřely další kategorie i televizním projektům. O Českého lva budou letos usilovat Bebjakova televizní minisérie Herec, Stockholmský syndrom režiséra Dana Svátka a televizní film Veterán Jana Hřebejka z produkce České televize. Českého lva za nejlepší televizní seriál může získat Místo zločinu Ostrava v režii Dana Wlodarczyka, Jiřího Chlumského a Jana Hřebejka, Zrádci režisérů Viktora Tauše a Matěje Chlupáčka z produkce České televize nebo seriál Specialisté tvůrců Heike Richter-Karsty a Michaela Bütowa vytvořený televizí Nova.

ČFTA oznámila rovněž nominace na nestatutární Cenu Magnesia za nejlepší studentský film roku 2020. Nominovány byly snímky Anatomie českého odpoledne (režie Adam Martinec), Hranice (Damián Vondrášek), Musí to být bolestivý (David Semler), Pripyat Piano (Eliška Cílková) a Jsme si o smrt blíž (Bára Anna Stejskalová). Snímky Anatomie českého odpoledne, Hranice a Pripyat Piano postoupily rovněž do nominací v nové kategorii nejlepší krátký film a snímek Jsme si o smrt blíž získal nominaci i v nové kategorii nejlepší animovaný film.

Nejvíce Českých lvů, rovný tucet, si dosud odnesl film Masaryk Julia Ševčíka za rok 2016. O jednoho méně získal tři roky předtím Hollandové Hořící keř. Nejúspěšnější herečkou mezi akademiky je Anna Geislerová s pěti Českými lvy, mezi muži pak vede Ivan Trojan se šesti soškami.