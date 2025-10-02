Největší letiště světa už roste v poušti. Saúdská Arábie chce z Rijádu udělat globální křižovatku
2. 10. 2025 – 11:00 | Zprávy | Žanet Ka
Saúdská Arábie spustila projekt, který má změnit světovou mapu letectví. Šest paralelních ranvejí, obytné čtvrti i rekreační zóny z něj mají udělat plnohodnotnou aerotropolis – město postavené kolem letiště.
Saúdská Arábie rozjela další megaprojekt, který má změnit její obraz ve světě. Po vizionářských městech The Line, Mukaab nebo Epicon přichází na řadu stavba, která má ambici stát se největším letištěm světa – King Salman International Airport v Rijádu. Do roku 2030 se má stát branou do země pro 120 milionů cestujících a o dalších dvacet let později dokonce pro 185 milionů.
Šest ranvejí, město v městě
Na ploše 57 kilometrů čtverečních vyroste nejen letiště se šesti paralelními ranvejemi, ale i kompletní zázemí pro život jako jsou obytné a rekreační zóny o rozloze téměř 12 km². Projekt má nést certifikaci LEED Platinum, která dokládá energetickou účinnost a udržitelnost. Architektonické vedení si vzal na starost ateliér Normana Fostera, jednoho z nejuznávanějších urbanistů současnosti.
Ambice ale sahají dál než ke stavbě „největšího letiště“. Rijád se chce stát aerotropolis, tedy metropolí, jejíž ekonomika, obchod i životní rytmus se točí kolem letiště. Podobně jako v minulosti železniční stanice proměňovaly města v obchodní centra, má být letiště motorem růstu hlavního města i celé země.
Rijád mezi světovými metropolemi
Cíl je jasný: Saúdská Arábie chce, aby se Rijád zařadil mezi deset ekonomicky nejvýznamnějších měst světa. Plánovaná expanze populace jde z dnešních necelých deseti milionů na 15 až 20 milionů do roku 2030 s tímto záměrem ruku v ruce. Nové letiště má být symbolem modernizace i praktickým předpokladem pro to, aby město zvládlo nápor obchodníků, investorů i turistů.
Srovnání s dnešními giganty
Pro představu: nejrušnějším letištěm světa je v současnosti Atlanta v USA, kde ročně projde terminály kolem 100 milionů pasažérů. Rozloha činí 19 km² a provoz zajišťuje pět ranvejí. Čínský Peking Daxing obslouží až 100 milionů lidí při ploše 47 km². Rijád plánuje překonat oba giganty nejen kapacitou, ale i konceptem šest ranvejí, „městem v poušti“ a dlouhodobou vizí 185 milionů cestujících.
Symbol transformace
Megaprojekt King Salman International Airport není jen o dopravě. Je součástí širší strategie, která má Saúdskou Arábii odpoutat od jednostranné závislosti na ropě. Země investuje stovky miliard dolarů do futuristických měst, turismu i infrastruktury. A právě letiště má být novým symbolem a důkazem, že Rijád chce být nejen politickým, ale i ekonomickým a kulturním uzlem světa.
Pokud se podaří naplnit plány, stane se saúdskoarabské hlavní město během příštích dekád místem, kde se budou křižovat obchodní cesty, turistické linky i globální ambice. Poušť se tak mění v přistávací dráhu budoucnosti.
Jak si nové letiště stojí ve srovnání s dnešními giganty?
- Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport (USA)Kapacita: cca 100 milionů cestujících ročně (nejrušnější na světě podle počtu pasažérů).Rozloha: 1 902 ha (19 km²).Počet ranvejí: 5.
- Beijing Daxing International Airport (Čína)Kapacita: kolem 72 milionů pasažérů (po dokončení plné fáze až 100 milionů).Rozloha: cca 47 km².Ranveje: v první fázi 4, do budoucna plánováno 7.
- King Fahd International Airport (Saúdská Arábie)Rozloha: 776 km² (největší plošně, ale ne kapacitou).Kapacita: cca 12 milionů cestujících.Ranveje: 2.
- King Salman International Airport (Rijád, plán)Rozloha: 57 km² (tedy menší než King Fahd, ale několikanásobně efektivnější).Ranveje: 6 paralelních.Kapacita: 120 milionů pasažérů do roku 2030, 185 milionů do roku 2050.
Co z toho plyne?
- Rijád nebude plošně největší (to zůstane King Fahd), ale stane se kapacitně největším letištěm světa.
- Srovnání s Atlantou ukazuje, že plánovaná kapacita Rijádu je téměř dvojnásobná.
- Bude mít také unikátní počet paralelních ranvejí (6), což je na světě rarita.