Léčitelé a kartářky stojí seniory statisíce ročně, tohle jsou triky šarlatánů
2. 10. 2025 – 10:46 | Zprávy | Anna Pecena
Myslíte si, že jste v bezpečí před šarlatány, co slibují „uzdravení“ či výhry? Mýlíte se. Každý rok mizí od důchodců statisíce korun kvůli fiktivním léčitelům a kartářkám. Tento článek vám ukáže, jak nenaletět – než bude pozdě.
Falešné zázraky – platíte tisíce za nic
Představte si, že vám někdo řekne: „Mám tajné schopnosti, uzdravím vás, vyhrajete jackpot, zachráním vás před duchy.“ To je sen, na který mnozí z nás občas pomyslí. Ale právě tento sen využívají šarlatáni. Například v Chomutovsku se falešný léčitel vykroutil ze slibů tak rafinovaně, že od obětí získal více než 3,4 milionu korun.
Nejde přitom o ojedinělý případ – s podobnou taktikou figurují i další případy, kdy „léčitel“ lákal nemocné na zázračné výkony a účtoval si desetitisíce za každou návštěvu.
Kartářky nejsou o nic méně hrozivé: z Hradecka Králové je znám případ, kdy senior vložil do rituálu za výhru ve Sportce více než 760 tisíc korun. Slíbená výhra však přišla – v imaginárním světě kartářky.
V jednom případe ze Sokolova byla žena obviněna z toho, že slibovala výhry až desítky milionů – seniorovi prý obalovala karty bankovkami jako součást rituálu.
Proč jdou šmejdi rovnou po důchodcích?
-
Důvěřivost – lidé ve vyšším věku bývají v určitých situacích vnímavější k naději na zázrak.
-
Osamělost – nemoc, samota, strach z budoucna – to vše je významnou vstupenkou pro manipulaci.
-
Menší zkušenost s podvody – někdo možná neumí rozeznat falešný příslib od skutečné pomoci.
Kombinace těchto faktorů vytváří ideální terč. A šarlatáni to vědí.
Jak se nenechat okrást: rychlý ochranný manuál
-
Nikdy neposílejte peníze předem – pokud „léčitel“ požaduje zaplacení zálohy, stop.
-
Chraňte si své dokumenty – nikdy nepodepisujte smlouvy, které nerozumíte.
-
Ověřujte si osoby – zjistěte, zda nejsou vedeny v médiích nebo policejních záznamech.
-
Poraďte se s rodinou nebo známým – druhý pohled odhalí podezřelou nabídku dřív, než bude pozdě.
Léčitelství jako výnosný byznys
Je třeba říct otevřeně: léčitelství a kartářství je byznys, který často funguje mimo jakoukoli regulaci. Zatímco lékaři musejí mít vzdělání, atestace a zodpovídají za škodu, „šaman“ či „vědma“ vám může napovídat z karet bez jakékoli kontroly. Přitom si účtuje klidně více než skutečný odborník. A právě proto na těchto praktikách vydělávají miliony.
Jak poznat varovné signály
Pokud někdo tvrdí, že „vidí“ váš problém ještě dřív, než se svěříte, že umí „zrušit kletbu“ nebo že musíte zaplatit hned na místě – zbystřete. Jde o klasické signály manipulace. Podvodníci spoléhají na to, že se budete stydět o situaci mluvit. Proto je zásadní vše konzultovat s rodinou nebo lékařem a nenechat se zlákat rychlým řešením.