Česká koruna láme rekordy. Síla vůči dolaru přináší Čechům levnější zboží i pohonné hmoty
26. 9. 2025 – 11:30 | Zprávy | Žanet Ka
Češi zažívají neobvyklou situaci: jejich měna patří k nejsilnějším na světě. Koruna zpevnila vůči dolaru o téměř pětinu a analytici odhadují, že může spadnout pod hranici 20 Kč za dolar – poprvé po více než jedenácti letech.
Česká koruna je letos hvězdou světových trhů. Podle agentury Bloomberg patří spolu s maďarským forintem k nejvíce posilujícím měnám světa. Jen od začátku roku zpevnila vůči dolaru o bezmála 19 procent. Pokud by koruna skutečně spadla pod hranici 20 korun za dolar, stalo by se to poprvé po více než jedenácti letech.
Proč je koruna tak silná
Hlavním důvodem jsou vysoké úrokové sazby České národní banky – momentálně 3,5 %. To láká zahraniční investory, kteří hledají výnosnější měny než třeba japonský jen. Čím víc investorů koruny nakupuje, tím víc její hodnota roste. Podobně funguje i maďarský forint, tam je ale základní sazba ještě vyšší – 6,5 %.
Zatímco inflace v Česku se drží v přijatelném rozmezí (v průměru 2,6 %), Maďarsko má s cenami větší problém (4,7 %). To dává koruně náskok – není silná jen díky úrokům, ale i díky stabilnějším cenám.
Co z toho mají Češi
Síla koruny není jen graf na burze. Přináší i konkrétní dopady na život:
- Levnější ropa a plyn – protože se obchodují v dolarech, posílená koruna tlumí ceny pohonných hmot a energií.
- Nižší ceny elektroniky a spotřebního zboží – většina se také oceňuje v dolarech, takže nákup v korunách vyjde levněji.
- Výhoda u investic – Češi, kteří kupují americké akcie, mají pocit, že jsou „ve slevě“. Index S&P 500 je v dolarech na rekordu, ale v korunách je stále o 7 % pod letošním maximem.
Regionální srovnání
Polský zlotý sice posiluje také, ale méně (asi o 14,5 %). Polsko navíc dostalo od ratingových agentur horší výhled kvůli rostoucímu zadlužení. Česká republika si naopak drží nejlepší hodnocení ze zemí Visegrádu a podle Fitch je na tom dokonce lépe než většina zemí eurozóny. I to dělá korunu pro investory atraktivní.
Co bude dál
Analytici čekají, že Česká národní banka sazby jen tak nesníží. Naopak, část trhu už spekuluje, že další pohyb bude směrem nahoru. To by koruně mohlo přidat další sílu – a přiblížit ji magické hranici 20 korun za dolar.
Co pro nás znamená silná koruna
Levnější pohonné hmoty a energie- Ropa, plyn i benzín se obchodují v dolarech. Silná koruna tak pomáhá držet ceny u čerpacích stanic i v účtech za energie níž.
Nižší ceny elektroniky a dovozového zboží- Televize, mobily nebo notebooky – jejich dolarová cena se díky silné koruně promítá do nižších korunových cen.
Výhoda pro cestovatele- Cesty do USA a dalších destinací, kde se platí dolarem, jsou díky výhodnějšímu kurzu levnější.
Investice do amerických akcií „se slevou“- Hodnota akcií v dolarech může být rekordní, ale v přepočtu na koruny vycházejí levněji. Češi tak mohou nakupovat výhodněji.
Nevýhoda pro exportéry- Naopak české firmy vyvážející do zahraničí dostanou za své zboží méně korun, což může snižovat jejich zisky.