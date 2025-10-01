Zkontrolujte si řidičák! Letos končí statisícům Čechů – hlavně seniorům a Středočechům
1. 10. 2025 – 10:30 | Zprávy | Žanet Ka
Letos končí platnost více než čtvrt milionu řidičských průkazů. Pokud patříte mezi jejich držitele, je nejvyšší čas zkontrolovat datum na kartičce. Výměna přitom není složitá, probíhá zdarma, lze ji vyřídit online a novou kartičku si můžete nechat doručit i mimo úřad.
Platnost řidičského oprávnění není neomezená, i když o něj můžete přijít jen rozhodnutím úřadů nebo soudů, ale samotná plastová kartička má svou životnost. A právě letos vyprší více než 261 tisícům držitelů řidičské průkazy. Největší vlna výměn čeká řidiče ve Středočeském kraji (téměř 37 tisíc), následovaném Jihomoravským krajem (29 tisíc) a Prahou (28 tisíc).
Kdo by měl zbystřit
Nejvíce končících průkazů drží lidé nad 61 let, celkem přes 104 tisíc. Naopak ve skupině do 30 let jde o zhruba 20 tisíc řidičů. Kontrolu platnosti uděláte jednoduše, datum konce najdete přímo na průkazu, případně v online Portálu občana nebo Portálu dopravy.
Novinky v podobě doručování
Řidičské průkazy se mírně proměnily, najdete na nich mapu České republiky. Změnila se i možnost doručení: o výměnu lze žádat online a kartičku si za 100 korun nechat poslat do jednoho z 10 tisíc výdejních míst, boxů nebo Balíkoven. Tuto službu od 2. července využilo už více než 31 tisíc lidí.
Jak dlouho platí řidičák
- 10 let: průkazy na motorku, osobní auta, traktory a samojízdné stroje (skupiny AM, A, A1, A2, B, B1, T).
- 5 let: řidičáky na nákladní vozidla a autobusy.
Pokuty za propadlý doklad
Kdo sedne za volant s propadlým řidičákem, riskuje pokutu na místě až 2 000 Kč, ve správním řízení až 2 500 Kč. Body za to ale nedostane. Mnohem přísnější sankce hrozí za jízdu úplně bez oprávnění, tam jde o pokutu až 50 000 Kč a čtyři body.
Výměna: online i na úřadě
O nový řidičák lze žádat nejdříve 90 dnů před vypršením platnosti. Standardní lhůta je 20 dní, zrychlená pětidenní varianta stojí 700 Kč. Žádosti lze podat jak online, tak osobně na kterémkoli z více než 200 obecních úřadů s rozšířenou působností. O vydání dokladu vás stát může informovat SMSkou nebo e-mailem.
Proč musí řidičák „expirovat“
Platnost není stanovena jen kvůli byrokracii. Hlavním důvodem je fotografie, která slouží k jednoznačné identifikaci. Po deseti či pěti letech už podobizna nemusí odpovídat realitě. Odevzdaný starý řidičský průkaz úřady vždy zneplatní.
Jaké změny přijdou od ledna
Od 1. ledna 2024 už není nutné nosit řidičský průkaz u sebe při cestách po ČR, policii tak bude stačit občanka a potřebné údaje si dohledá v registru. Ministerstvo dopravy ale varuje, že v zahraničí je průkaz nutností a stále slouží i jako kontrola aktuálních údajů v databázích státu.
Kdo za volant usedne s propadlým řidičským průkazem, riskuje pokutu. Za samotnou výměnu ale řidiči nic neplatí a celý proces je dnes mnohem jednodušší než dříve. Vyplatí se proto termín hlídat, nejen kvůli sankcím, ale i proto, že řidičský průkaz slouží jako mezinárodně uznávaný doklad.