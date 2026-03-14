Nejnebezpečnější jídlo na světě. Japonci ho jedí dobrovolně
14. 3. 2026 – 9:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Smrtelně jedovatá ryba, kterou Japonci považují za luxusní delikatesu. Fugu může zabít během několika hodin – přesto se podává v restauracích po celé zemi. Co stojí za fascinací jídlem, které je doslova hrou se smrtí?
Na první pohled jde jen o rybu. Na talíři vypadá elegantně, skoro průsvitně a na jazyku působí jemně a nenápadně. Přesto je fugu jedním z nejnebezpečnějších jídel na světě. Jediná chyba při jeho přípravě může zabít. A právě proto ho lidé v Japonsku milují. Jíst fugu totiž není jen gurmánský zážitek. Je to trochu jako hrát ruskou ruletu s hůlkami místo pistole.
Fugu, známé také jako nafukovací ryba, obsahuje jeden z nejsilnějších přírodních jedů na planetě – tetrodotoxin. Tento neurotoxin je až tisíckrát silnější než kyanid a k usmrcení člověka stačí pouhé jeden až dva miligramy. Jed se nachází především ve vaječnících, játrech a dalších vnitřnostech ryby. A co je ještě horší, ani vaření nebo smažení jeho sílu nesnižuje.
Když se toxin dostane do těla, první se objeví brnění rtů a jazyka. Pak přichází ztráta citlivosti, ochrnutí a nakonec selhání dýchání. Oběť přitom často zůstává při vědomí až do posledních okamžiků. Proti jedu neexistuje žádný protijed. Přesto si tuto rybu každoročně objednávají tisíce Japonců v restauracích po celé zemi.
Ryba, která může zabít
Fugu se v Japonsku jí už tisíce let. Archeologové našli její kosti dokonce v nalezištích starých více než deset tisíc let. Lidé tehdy pravděpodobně netušili, které části jsou jedovaté. Jednoduše riskovali. Nebezpečí ryby si později uvědomili i vládci. V 16. století zakázal konzumaci fugu slavný vojevůdce Toyotomi Hidejoši poté, co několik jeho vojáků zemřelo na otravu během vojenského tažení. Přesto zákaz dlouho nevydržel. Lidé si na riskantní pochoutku zvykli a tajně ji jedli dál.
Zákaz byl nakonec zrušen po reformách v období Meidži. Podle legendy za to může jedna odvážná restauratérka. Když do jejího podniku přišel první japonský premiér Itó Hirobumi, neměla kvůli bouři žádné jiné ryby. Riskla to a naservírovala mu zakázané fugu. Premiér byl chutí nadšen a zákaz byl brzy minulostí.
Dnes existují stovky druhů fugu a více než dvacet z nich se v Japonsku běžně konzumuje. Nejznámější je tygří puffer, který je považován za nejchutnější a zároveň nejnebezpečnější.
Mistři nože a smrtelná přesnost
Příprava fugu je v Japonsku považována za vrchol kuchařského řemesla. Kuchaři musí projít náročným výcvikem a složit licenční zkoušky, které zahrnují teoretické znalosti i praktickou práci s rybou. Zhruba třetina uchazečů u zkoušky neuspěje. Jedním z mistrů tohoto řemesla je Kunio Miura, který fugu připravuje už více než šedesát let. Při práci používá speciální nože s extrémně ostrými čepelemi. Než začne pracovat, jeho asistent mu je přinese uložené ve speciální krabici.
Proces přípravy je rychlý a přesný. Nejprve se odstraní mozek a oči, poté kůže a nakonec vnitřnosti. Největší pozornost se věnuje vaječníkům, játrům a střevům, které obsahují největší množství jedu. Tyto části se ukládají do uzamčených nádob a později se spalují ve speciálních zařízeních. Díky přísným pravidlům jsou dnes otravy v restauracích velmi vzácné. Většina případů nastává tehdy, když amatérští rybáři zkusí připravit ulovenou rybu doma.
Fugu se nejčastěji podává jako sashimi. Kuchaři krájí maso na extrémně tenké plátky a skládají je do tvaru květu chryzantémy. Tak tenké, že přes ně prosvítá vzor talíře. Ryba má lehce žvýkavou strukturu a jemnou chuť, kterou doplňuje sójová omáčka. Dalším oblíbeným pokrmem je fugu hotpot, kde se ryba krátce vaří ve vývaru přímo na stole. Na závěr se do vývaru přidává rýže, aby hosté mohli vychutnat každou kapku silného umami.
Ačkoli jde o luxusní delikatesu, dnes už fugu není jen záležitostí elitních restaurací. Díky moderním distribučním systémům se objevuje i v sushi řetězcích, izakayách nebo dokonce v supermarketech. Přesto má návštěva tradiční fugu restaurace stále zvláštní atmosféru. Hosté vědí, že před nimi leží jídlo, které je zároveň fascinující i nebezpečné.
A možná právě proto je fugu tak přitažlivé. Není to jen ryba. Je to chuť, která přichází spolu s vědomím, že na talíři leží něco, co může být stejně tak delikatesou jako smrtelným rizikem. A právě tenhle zvláštní mix luxusu, tradice a nebezpečí dělá z fugu jednu z nejlegendárnějších pochoutek na světě.