Domy na vodě: Tak vypadá bydlení budoucnosti
14. 3. 2026 – 11:32 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nizozemsko, kde velká část území leží pod hladinou moře, přichází s odvážným řešením rostoucích záplav i nedostatku bydlení. Místo dalšího boje s vodou začínají vznikat celé čtvrti domů, které jednoduše plují na hladině. To, co ještě nedávno znělo jako futuristická vize, se dnes může stát modelem pro města po celém světě.
Nizozemsko je země, kde voda vždy hrála hlavní roli. Třetina území leží pod hladinou moře, kanály protínají města a bouře ze Severního moře pravidelně připomínají, jak křehká je hranice mezi pevninou a vodou. Dlouhá staletí se Nizozemci snažili vodu zkrotit hrázemi, přehradami a složitými systémy kanálů. Dnes ale přichází odvážná změna myšlení. Místo nekonečného boje s vodou se učí s ní žít. A výsledkem jsou celé čtvrti domů, které se jednoduše vznášejí na hladině.
Zní to jako scéna z futuristického filmu, ale v nizozemských městech je to stále běžnější realita. Plovoucí domy se stávají symbolem nové éry architektury a zároveň odpovědí na dva velké problémy současnosti – nedostatek bydlení a stále častější záplavy způsobené klimatickou změnou. V zemi, kde je málo volné půdy a milion nových domů bude potřeba postavit během příští dekády, se voda najednou mění v nejcennější stavební parcelu.
Města, která plují
Na první pohled vypadají tyto domy jako moderní městské vily se skleněnými stěnami a zelenými střechami. Ve skutečnosti ale nestojí na základech, nýbrž na betonových trupech, které jim umožňují plavat. Každý dům je připevněn k ocelovým sloupům zapuštěným hluboko do země pod vodou. Když hladina stoupne, domy se po sloupech zvednou nahoru. Když voda opadne, opět klesnou zpět.
Jednou z nejznámějších plovoucích komunit je amsterdamská čtvrť Schoonschip. Třicet domů stojí na kanálu v bývalé průmyslové oblasti jen pár minut trajektem od centra města. Obyvatelé zde sdílejí kola, auta i potraviny od místních farmářů a jejich střechy pokrývají solární panely i zahrady. Každý dům má vlastní tepelné čerpadlo a přebytečnou energii si sousedé posílají mezi sebou nebo ji prodávají do elektrické sítě.
Když v roce 2022 zasáhla Amsterdam silná bouře, obyvatelé této čtvrti nezačali balit kufry. Jen přivázali kola, zkontrolovali sousedy a počkali, až jejich domy spolu s vodou vystoupají o něco výš. Jakmile déšť ustal, domy se opět vrátily do původní polohy. Plovoucí stavby už dávno nejsou jen experimentem. V Rotterdamu, kde je asi devadesát procent území pod úrovní moře, stojí největší plovoucí kancelářská budova na světě. Ve stejném městě funguje také plovoucí farma, kde roboti dojí krávy a mléko putuje rovnou do místních obchodů.
Nápad, který dobývá svět
To, co začalo jako chytré řešení pro malou zemi na okraji Evropy, dnes inspiruje projekty po celém světě. Nizozemské firmy navrhují plovoucí čtvrti v regionech, kde je stoupající hladina moří otázkou přežití. V Baltském moři se plánují plovoucí ostrovy pro padesát tisíc obyvatel. U hlavního města Malediv má vzniknout plovoucí město pro dvacet tisíc lidí, kde budou pod domy umělé korálové útesy podporující mořský život.
Pro mnoho odborníků jde o možný scénář budoucnosti. Pokud bude hladina oceánů dál stoupat a extrémní bouře budou stále častější, mohou plovoucí města pomoci lidem zůstat v pobřežních oblastech, aniž by museli utíkat do vnitrozemí.
Plovoucí domy samozřejmě nejsou bez problémů. Při silném větru se mohou mírně pohupovat a jejich napojení na elektřinu či kanalizaci vyžaduje speciální infrastrukturu. V atraktivních lokalitách jsou navíc často velmi drahé. Přesto stále více architektů, městských plánovačů i investorů věří, že právě voda může být klíčem k budoucnosti měst.
Nizozemci tak znovu dokazují, že jejich vztah k vodě je jedinečný. Po staletí proti ní stavěli hráze. Dnes na ní stavějí celé domy. A možná i budoucnost měst po celém světě.