Nejdelší let v historii vám ukáže dva východy slunce bez přesedání
9. 3. 2026 – 9:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Australská aerolinka Qantas chystá revoluci v dálkovém létání. Už v roce 2027 chce spustit nejdelší přímé komerční lety v historii ze Sydney do Londýna a New Yorku. Cesta dlouhá až 17 tisíc kilometrů potrvá přibližně 22 hodin a cestující během ní mohou zažít dokonce dva východy slunce.
Cesta mezi Evropou a Austrálií patřila po desetiletí k těm nejdelším a nejnáročnějším na světě. Ještě ve 20. století trvala i několik dní a vyžadovala řadu mezipřistání. Nyní se ale letectví chystá na další historický krok. Australská letecká společnost Qantas připravuje spuštění rekordních přímých letů ze Sydney do Londýna a ze Sydney do New Yorku, které zvládnou více než deset tisíc mil dlouhou trasu bez jediného zastavení. Pokud vše půjde podle plánu, už v roce 2027 bude možné přeletět téměř polovinu planety během jediného dne.
Za projektem stojí iniciativa nazvaná Project Sunrise. Název odkazuje na neobvyklý zážitek, který mohou cestující během takto dlouhého letu zažít. Letadlo startuje v noci a první východ slunce mohou lidé pozorovat někde nad Asií nebo Blízkým východem. Protože let pokračuje směrem na západ a prakticky celý den pronásleduje slunce, objeví se později druhý východ nad Evropou nebo Severní Amerikou. Jeden let tak nabídne dva východy slunce během jediné cesty.
Plánované trasy budou skutečně rekordní. Spojení Sydney–Londýn překoná vzdálenost přibližně 17 000 kilometrů, zatímco let ze Sydney do New Yorku měří zhruba 16 250 kilometrů. Oba lety budou trvat kolem 22 hodin. Oproti současným cestám, které vyžadují mezipřistání kvůli doplnění paliva, se doba cesty zkrátí přibližně o čtyři hodiny.
Tyto extrémní vzdálenosti umožní speciálně upravený letoun Airbus A350-1000ULR. Zkratka ULR znamená Ultra Long Range, tedy ultra dlouhý dolet. Qantas si dvanáct těchto strojů objednal v roce 2022. Letadla jsou vybavena motory Rolls-Royce Trent a mají také dodatečnou palivovou nádrž o objemu 20 000 litrů, která výrazně prodlužuje jejich dolet.
Historie dlouhých letů společnosti Qantas
Projekt Sunrise má zároveň silný historický odkaz. Během druhé světové války provozovala společnost Qantas mimořádně dlouhé lety známé jako Double Sunrise. Hydroplány PBY Catalina tehdy létaly z australského Perthu na ostrov Cejlon, dnešní Srí Lanku. Po obsazení Singapuru japonskou armádou v roce 1942 totiž hrozilo, že Austrálie zůstane odříznuta od důležitého leteckého spojení.
Letadla byla upravena tak, aby unesla více paliva, a létala s minimální posádkou. Tyto mise trvaly až 30 hodin a během jediné cesty bylo možné spatřit dva východy slunce. Celkem bylo uskutečněno 271 takových letů a právě tato zkušenost inspirovala název současného projektu.
Vývoj letecké dopravy mezi Austrálií a Evropou je přitom obrovský. Legendární spojení Sydney–Londýn s číslem letu QF1 bylo ve čtyřicátých letech známé jako Kangaroo Route. Cesta tehdy trvala čtyři až pět dní a zahrnovala sedm zastávek, například v Darwinu, Singapuru, Kalkatě, Karáčí, Káhiře, Tripolisu a Římě. Letadla Lockheed Constellation nabízela jen velmi omezený komfort, kabina byla stísněná a cestující často museli během cesty přenocovat v Singapuru nebo v Káhiře.
Nová éra ultra dlouhých letů
Moderní Airbus A350-1000ULR má být jedním z nejpohodlnějších komerčních letadel vůbec. Na palubě bude pouze 238 cestujících, což je výrazně méně než u běžných konfigurací tohoto typu letadla, kde se obvykle nachází více než 300 sedadel. Díky tomu budou mít pasažéři více osobního prostoru.
Interiér nabídne šest apartmá první třídy, 52 business suite, 40 míst v premium economy a 140 sedadel v ekonomické třídě. Všechny kabiny budou vybaveny vysokorychlostním Wi-Fi připojením bez příplatku. Tlak v kabině bude nastaven tak, aby se co nejvíce přiblížil podmínkám na zemi, což má pomoci snížit únavu během dlouhých letů.
Velkou novinkou bude také speciální wellness zóna umístěná mezi třídami premium economy a economy. Tento prostor nabídne madla pro protahování, obrazovky s cvičebním programem, hydratační stanici a lehké zdravé občerstvení. Cestující zde budou moci během letu protáhnout tělo, zacvičit si nebo si jednoduše odpočinout a setkat se s ostatními pasažéry. Celý koncept připomíná malé jógové studio ve výšce přibližně 10 700 metrů nad zemí.
Na návrhu interiéru spolupracoval australský designér David Caon, který na projektu pracuje od roku 2018. Při návrhu bylo nutné vyvažovat estetiku s technickými požadavky, jako jsou hmotnost letadla, bezpečnost, údržba a pohodlí cestujících. Velká pozornost byla věnována také tomu, aby lidé lépe zvládali jet lag. Qantas proto spolupracoval s výzkumníky z Charles Perkins Centre při Univerzitě v Sydney. Společně vyvinuli systém osvětlení inspirovaný světlem australského vnitrozemí a plán podávání jídel, který odpovídá přirozeným biologickým rytmům lidského těla.
První letouny Airbus A350-1000ULR mají být dodány na konci roku 2026. Následně proběhnou zkušební lety mezi Austrálií a Novým Zélandem s cestujícími na palubě, aby si posádky i technici na nový typ letadla zvykli. Pokud testy dopadnou dobře, první pravidelné ultra dlouhé lety odstartují na začátku roku 2027.
Ještě před sto lety trvala cesta lodí z Velké Británie do Austrálie celé týdny. Dnes se svět zmenšil natolik, že bude možné přeletět téměř polovinu planety za méně než jeden den. Projekt Sunrise tak může změnit způsob, jakým lidé cestují na velké vzdálenosti, a zároveň připomenout, jak dramaticky se letectví během jediného století posunulo.