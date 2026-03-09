Okamura: Je potřeba propočítat, jestli jsou na snížení spotřební daně peníze
9. 3. 2026 – 10:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Snížení spotřební daně je poměrně rychlým mechanismem, který může zajistit snížení cen pohonných hmot, řekl před dnešním zasedání koaliční rady novinářům předseda SPD Tomio Okamura.
Koalice o tom podle něj bude mluvit, musí ale hlavně propočítat, jestli jsou na takový krok peníze a zda by měl efekt, dodal. Ceny paliv zvyšuje konflikt na Blízkém východě po úderech USA a Izraele na Írán.
Spotřební daň z nafty je nyní 9,95 koruny za litr, z benzinu 12,84 koruny za litr. Sazby daně stanovuje zákon o spotřební dani. Naposledy se sazby spotřebních daní u pohonných hmot měnily v roce 2023, kdy minulá vláda Petra Fialy (ODS) ukončila dočasné snížení daně z nafty o 1,50 koruny za litr. K dočasnému snížení vláda sáhla v roce 2022 po prudkém zdražení paliv v důsledku zahájení ruské agrese vůči Ukrajině.
Nafta se v sobotu prodávala za průměrných 38,01 koruny za litr, což je o tři koruny více než ve středu. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od středy do soboty zvýšila v průměru o 1,24 koruny na 35,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vláda chce situaci řešit monitorováním marží u čerpacích stanic, uvedlo v pátek ministerstvo financí.
Předseda ODS Martin Kupka o víkendu uvedl, že je nyní potřeba jednat se zástupci čerpacích stanic a jejich řetězců, důsledně sledovat pohyb cen a marží a dočasně snížit spotřební daň na pohonné hmoty. "Před čtyřmi lety tyto kroky vedly ke zkrocení cen. Následně jsme měli jedny z nejnižších cen pohonných hmot v celé EU," řekl Kupka.
Okamura dnes řekl, že ceny pohonných hmot je nutné řešit, protože mají zásadní vliv na prosperitu, konkurenceschopnost a mohou ovlivnit i inflaci. "Já navrhoval snížení spotřební daně mnohokrát a bývalá vláda včetně nynějšího předsedy ODS Martina Kupky ho nechtěla a odmítala. Teď mluví o něčem, co sami nechtěli, když byly drahé energie," uvedl.
Snížení spotřební daně je určitým poměrně rychlým mechanismem, jak poklesu cen dosáhnout, míní Okamura. "O tom bude určitě také diskuse, jak se k tomu postavit, my to musíme hlavně propočítat, jestli jsou na to peníze, jaký to bude mít ekonomický efekt. Cílem je, aby ceny pohonných hmot byly co nejnižší a co nejrychleji," řekl.
Zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) řekl, že spotřební daně by se měly snížit, ale dlouhodobě a koncepčně. "Teď s tou cenou nic neuděláme," míní. Kritizoval, že prodejci obvykle do cen jen velmi pomalu promítají snížení cen ropy, zato na jejich zvýšení reagují okamžitě, i když mají zásoby na týdny až měsíce.