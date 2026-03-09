Dcera jí zachránila život. Kristýna Leichtová skončila na operačním sále
9. 3. 2026 – 9:10 | Zprávy | Anna Pecena
Herečka Kristýna Leichtová prožila chvíle, na které nikdy nezapomene. Kvůli mimoděložnímu těhotenství jí praskl vejcovod a začala masivně krvácet do břicha. Situace byla natolik vážná, že rozhodovaly minuty. Paradoxně to byla její malá dcera, která herečku přiměla jet do nemocnice – a tím jí pravděpodobně zachránila život.
Nenápadné příznaky, které skončily dramatem
Herečka Kristýna Leichtová, známá například ze seriálů Comeback nebo Ulice, dlouhé měsíce mlčela o tom, proč loni náhle skončila na operačním sále. Až nyní otevřeně popsala dramatickou zdravotní zkušenost, která se zpočátku zdála jako běžná komplikace v těhotenství.
Podle jejích slov vše začalo relativně nevinně. Těhotenský test ukázal dvě čárky, ale asi po třech týdnech se objevilo krvácení. Herečka si myslela, že jde o začínající potrat, a nechala tělo, aby se s tím vyrovnalo samo. Krvácení se dokonce na chvíli zastavilo, takže nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o vážný problém.
Jenže o něco později se objevilo další krvácení mimo cyklus a také silné bolesti. Tehdy ještě netušila, že jde o mimoděložní těhotenství – stav, kdy se oplodněné vajíčko uhnízdí mimo dělohu, nejčastěji ve vejcovodu. Ten se postupně může roztrhnout a způsobit masivní vnitřní krvácení, které je bez rychlé operace životu nebezpečné.
„Jedeme do nemocnice,“ rozhodla dcera
Zlom nastal během běžného dne, kdy Leichtová vezla svou dceru Dorotku do školy. Herečku náhle přepadla extrémní bolest břicha. Sama přiznala, že si zpočátku myslela, že jde o zánět slepého střeva nebo jiný problém, který se dá „rozchodit“.
Nakonec ale rozhodla její sedmiletá dcera. „Jedeme do nemocnice,“ řekla prý naprosto rozhodně. A právě to byl moment, který všechno změnil.
V nemocnici lékaři okamžitě odhalili prasklý vejcovod a masivní krvácení do břišní dutiny. Následovala urgentní operace, při níž lékaři odstranili oplodněné vajíčko i poškozený vejcovod. Herečka se po zákroku probudila na jednotce intenzivní péče.
Leichtová dnes říká, že kdyby tehdy do nemocnice nejela včas, mohlo všechno dopadnout mnohem hůř.
Problém, který může ohrozit tisíce žen
Mimoděložní těhotenství přitom není tak vzácné, jak by se mohlo zdát. Podle zdravotnických statistik postihuje přibližně 1 až 2 procenta všech těhotenství. Pokud není včas odhaleno, může způsobit silné vnitřní krvácení a ohrozit život ženy.
Lékaři upozorňují, že příznaky bývají zpočátku velmi nenápadné – často jde jen o slabé krvácení, bolest břicha nebo nepravidelný cyklus. Právě proto mnoho žen vyhledá pomoc až ve chvíli, kdy se stav výrazně zhorší.
Herečka se rozhodla svůj příběh zveřejnit právě kvůli osvětě. Chce, aby ženy nepodceňovaly varovné signály svého těla. Jak sama říká, kdyby tehdy neposlechla svou dceru a nevyrazila do nemocnice, možná by dnes svůj příběh vůbec vyprávět nemohla.