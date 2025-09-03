Šokující ceny v Albertu: Tohle nesmíte minout! Leták z 3. 9. vás doslova srazí ze židle
3. 9. 2025 – 7:55 | Zprávy | Anna Pecena
Nakupujete v Albertu? Pak zbystřete – od 3. do 9. září 2025 se z běžného obchodu stává aréna slev, které připomínají spíš jackpot v kasinu než obyčejný nákup. Ať už jste lovec akčních cen nebo jen občasný zákazník, tento leták vás vyžene z gauče rychleji než voňavý koláč z trouby.
Nákupní horečka začíná u základních potravin
Albert si tentokrát posvítil na úplné základy, bez kterých se domácnost neobejde. Polotučné trvanlivé mléko pořídíte za směšných 11,90 Kč. Máslo Česká chuť, které se v posledních letech stalo symbolem drahých nákupů, kleslo na 49,90 Kč za 250 gramů. Kdo by ještě nedávno věřil, že se dostane pod padesátku?
A když už jsme u nezbytností, na stole nesmí chybět olej. Řepkový Gustona (1 litr) teď stojí jen 29,90 Kč. Přidejte k tomu červená jablka za 27,90 Kč za kilo a máte základní suroviny na vaření i svačiny pro celou rodinu bez toho, abyste museli obracet každou korunu třikrát.
Sladkosti a dobroty, které vás nenechají chladnými
Pokud vás nezajímají jen suché základy, Albert přichystal i pamlsky, které dokážou zlepšit den i po náročné práci. Jogurt Florian Olma se usadil na ceně 9,90 Kč – to je úroveň, kterou pamatují spíše vaše staré školní svačiny. Stejně tak donut, symbol malého sladkého hříchu, pořídíte také za 9,90 Kč.
Milovníci čokolády neodolají Kinder čokoládkám za 29,90 Kč. A pokud vás místo sladkého láká spíš něco osvěžujícího, dvoulitrová Coca-Cola nebo Fanta vás přijde jen na 34,90 Kč. To už je cenovka, která svádí k tomu zásobit se do lednice na celý týden.
Akce, které přijdou vhod do spíže i na oslavu
Slevové šílenství ale nekončí u potravin na každý den. Kdo má chuť na vydatný oběd, sáhne po celém kuřeti za 59,90 Kč. To je cena, která nenechá chladným žádnou rodinu. A když už si uděláte pořádný oběd, proč si ho nezakončit něčím slavnostním? Bohemia Sekt 0,75 l je k mání za 99,90 Kč. Oslavit návrat dětí do školy tak můžete stylově, aniž by trpěla peněženka.
A aby nezůstalo jen u jídla, praktická stránka domácnosti má také svoje eso – toaletní papír Zewa Deluxe (8 rolí) teď vychází na 59,90 Kč. Ano, i tohle je moment, kdy běžná položka působí skoro jako luxusní dárek.
Závěrečný verdikt
Leták z Albertu platný od 3. do 9. září 2025 je důkazem, že i obyčejný supermarket dokáže vyvolat nákupní mánii. Ceny základních potravin klesly na úroveň, která vyvolává vzpomínky na staré časy, a sladkosti či drobnosti přidávají šmrnc. Připočítejte k tomu pár položek pro slavnostní příležitosti a dostanete kombinaci, která udělá z každého nákupu malou událost.
Pokud jste si mysleli, že září začne ospale a draze, Albert vás rychle vyvede z omylu. Stačí vzít košík a připravit se – slevová jízda začíná!