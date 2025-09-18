Nedělejte to na poslední chvíli! Napište závěť hned, dokud jste zdraví
18. 9. 2025 – 13:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Pro každého je nepříjemné přemýšlet o posledních věcech, jenže právě proto je důležité to udělat včas. Závěť napsaná v době, kdy jste zdraví a v klidu, ochrání rodinu před spory a vám dopřeje pocit jistoty.
Neříkejte si „máme ještě čas“. Závěť sepisujte, když je hlava i srdce v klidu
Možná si myslíte, že psát závěť je hyenismus, nebo že se vás toto téma zatím netýká. Že je času dost a řešit to můžete až jednou. Nenechte se zmýlit. Pokud vlastníte byt, dům, chalupu, úspory či cennosti – ať už máte děti, partnera, nebo jste sami – právě období, kdy jste v plné síle a zdravém úsudku, je k sepsání závěti nejlepší.
Bez ní se totiž majetek dělí výhradně podle zákona, což často neodpovídá skutečným přáním a může vést k vleklým rodinným sporům. Notářsky sepsaná závěť přitom zajistí, že vaše rozhodnutí zůstane platné a respektované, ať už se život či osud postaví do cesty jakkoli nečekaně.
Proč sepsat závěť včas a v klidu
Závěť není ponuré téma, ale chytrý plán. Když ji sepíšete ve chvíli, kdy jste zdraví a vše si můžete promyslet, dáváte sobě i rodině jasný rámec. Především tím rozhodujete vy, nikoli zákon. Pokud závěť chybí, majetek se rozděluje podle občanského zákoníku – tedy podle pevně daných dědických tříd. Nezohledňuje to dlouholeté přátelství, péči partnera, který s vámi třeba nebyl v manželství, ani vaše přání podpořit charitu. Notářsky sepsaná závěť zaručí, že majetek připadne přesně těm, kterým ho chcete svěřit.
Důležité je také to, že předcházíte rodinným sporům. Dědická řízení bez závěti často končí spory a vleklými soudy. Jasně formulovaná poslední vůle v notářském zápisu výrazně snižuje riziko konfliktů a šetří nervy i peníze vašich blízkých. Závěť navíc umožňuje myslet na ty, kdo by jinak zůstali mimo zákonné dědické pořadí – třeba na partnera, který se o vás stará, nebo na děti z předchozího vztahu. Zároveň můžete určit správce dědictví nebo stanovit podmínky, jak s majetkem nakládat.
Velkou výhodou je, že dokument můžete kdykoli změnit. Život přináší nové vztahy i majetkové změny a platí vždy poslední závěť, takže kdykoli můžete rozhodnutí upravit, doplnit nebo zcela nahradit. Vědomí, že vaše přání jsou přesně zapsána a bezpečně uložena v centrální evidenci notářské komory, přináší vnitřní klid, který oceníte vy i vaše rodina.
Jak sepsat závěť krok za krokem
Prvním krokem je promyslet, co a komu chcete odkázat. Sepište si svůj majetek – nemovitosti, účty, cennosti, investice – a rozhodněte, kdo má co zdědit. Pokud plánujete někoho vydědit, má to přesně stanovené podmínky. Připravte si také všechny potřebné podklady: listy vlastnictví, výpisy z katastru, čísla účtů a občanský průkaz, včetně rodných čísel osob, které uvádíte jako dědice.
Dalším krokem je návštěva notáře. Toho si můžete vybrat kdekoliv v Česku. Cena se obvykle pohybuje v řádu jednotek tisíc korun podle složitosti. Notář ověří vaši totožnost, zdravý úsudek a připraví právně bezchybný text. Při sepsání vám závěť nahlas přečte a po podpisu ji uloží do Centrální evidence závětí vedené Notářskou komorou ČR, takže se nemůže ztratit.
Pamatujte, že závěť není jednorázový krok. Pokud se v budoucnu vaše poměry změní – například uzavřete sňatek, rozvedete se, narodí se vám dítě nebo koupíte novou nemovitost – můžete kdykoli sepsat novou závěť. Ta starší tím automaticky ztrácí platnost.
Sepsání závěti v době, kdy jste v plné síle a klidu, je projevem zodpovědnosti a péče o své nejbližší. Není to ponurá povinnost, ale promyšlený krok, který zajistí, že o vašem majetku rozhodnete vy, nikoli náhoda nebo paragrafy.
Nejčastější chyby a mýty při sepisování závěti
Sepsat závěť není složité, ale drobná nepřesnost může způsobit velké komplikace. Následující přehled pomůže vyvarovat se problémů, které právníci a notáři vídají nejčastěji.
Ručně psaná závěť v šuplíku nestačí
České právo sice uznává i vlastní rukou napsanou závěť, ale jen tehdy, když splňuje přísné formální náležitosti. Musí být celá napsaná rukou, podepsaná a datovaná. Jakákoliv chyba – například chybějící datum – ji může zneplatnit. Navíc se může ztratit, poškodit nebo ji někdo záměrně nenajde. Notářská závěť je naproti tomu zapsána v centrální evidenci a má nejvyšší právní sílu.
Neurčité formulace vedou ke sporům
Formulace typu „chci, aby vše zůstalo v rodině“ nebo „majetek se rozdělí spravedlivě“ nestačí. Závěť musí přesně popisovat, kdo co dostane – ideálně i s uvedením adresy nemovitosti nebo čísla účtu. Nejasný text dává prostor k různým výkladům a následným soudním tahanicím.
Mýtus: „Závěť je jen pro bohaté“
Častý omyl. I menší majetek – například úspory, rodinné šperky nebo chalupa – může mít pro blízké obrovskou hodnotu a stát se předmětem konfliktů. Závěť pomůže jasně stanovit, komu co připadne, a předejde zbytečným sporům.
Mýtus: „Stačí ústní dohoda“
Domluva u rodinného stolu nemá žádnou právní váhu. Dědické právo vyžaduje písemnou formu a přesné náležitosti. Spoléhat na sliby typu „všichni jsme se domluvili“ je cesta k budoucímu zklamání a vleklým sporům.
Mýtus: „Jednou napsaná závěť platí navždy“
Závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit. Naopak je žádoucí ji aktualizovat, pokud se změní rodinná situace, majetek nebo vaše přání. Platí vždy ta nejnovější, pokud je správně sepsaná.
Právě tyto časté omyly dokazují, že nejbezpečnější cestou je návštěva notáře. Ten zajistí, aby závěť splňovala všechny zákonné podmínky a zůstala bezpečně uložená v centrální evidenci. Díky tomu máte jistotu, že vaše vůle bude respektována přesně tak, jak ji vyjádříte.