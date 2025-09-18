Francii čekají rozsáhlé stávky a protesty proti škrtům v rozpočtu
18. 9. 2025 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Francie se připravuje na další celostátní stávky a masové protesty, na dnešek je po celé zemi ohlášeno více než 250 demonstrací proti rozpočtovým opatřením vlády.
K demonstracím, které mají být jedny z největších v posledních letech, vyzvali zástupci největšího francouzského odborového svazu CFDT na protest proti plánům vlády na rozsáhlé škrty v rozpočtu na příští rok. Očekávají se značné výpadky v dopravě, školách, nemocnicích a veřejných službách. Úřady odhadují, že se stávky zúčastní více než 800.000 lidí.
Protesty přicházejí v době, kdy Francie po pádu vlády čelí rozsáhlé politické krizi. Úsporný rozpočet oznámil bývalý premiér François Bayrou, jehož vláda 8. září neustála hlasování o důvěře. Jeho nástupce Sébastien Lecornu zatím neoznámil žádné změny těchto opatření.
Odbory plánované škrty označily za brutální a odsoudily je jako rozhodnutí "nechat je opět zaplatit pracovníky, lidi v nejistých podmínkách, důchodce a nemocné", píše deník Le Monde. Upozorňuje také, že odborové svazy poprvé od roku 2023 vyzvaly k protestům ve všech odvětvích - od školství až po dopravu. Svazy odmítají škrty v sociálních výdajích s argumentem, že francouzští pracovníci byli v posledních letech silně zasaženi rostoucími cenami. Nadále protestují i proti důchodové reformě prezidenta Emmanuela Macrona, která zvýšila minimální věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.
Významná část zaměstnanců veřejné správy, dopravního sektoru i školství by měla podle médií protest podpořit. Očekává se, že dnešní stávky mohou být varovným signálem pro nového premiéra Lecornua, který bude muset najít způsob, jak bez jasné parlamentní většiny rozpočet na příští rok prosadit.
Ve veřejných základních školách bude podle odhadu odborů stávkovat asi třetina učitelů. V Paříži, kde je účast na stávkách tradičně vyšší než celostátní průměr, odborový svaz předpovídá účast na stávce 45 procent a uzavření nejméně 90 škol. Ministerstvo dopravy obyvatele pařížského regionu vyzvalo, aby pokud možno pracovali z domova.
Zasažena bude i letecká doprava, zejména letiště ve městech jako Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier a Nantes. Odhady uvádějí, že bude zrušeno asi 20 procent letů. Na pařížském letišti Orly by to mělo být přibližně 30 procent letů, a to v důsledku stávky řídících letového provozu.
Odborové svazy ve vysílací společnosti France Télévisions a v Radio France také vyzvaly zaměstnance, aby se připojili k protestům a vyjádřili nesouhlas s reformou veřejnoprávního vysílání navrhovanou ministryní kultury Rachidou Datiovou a proti rozpočtovým škrtům v posledních letech.
Minulý týden se po celé Francii sešly tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti Macronově politice. Dnešní protesty by měly být ještě masovější. Demonstrace v Paříži začne ve 14:00 na náměstí Bastilly.