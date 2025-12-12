Konec pohádky, přichází realita: Vojta Kotek na své farmě neudržel slzy
K životu na farmě a péči o hospodářství patří i podobné věci, známý herec nicméně doufal, že se mu povede se jim vyhnout.
Když oblíbený herec Vojtěch Kotek před nějakou dobou ohlásil, že se hodlá zříct městského života v pohodlí a místo toho si splní sen, založí biohospodářství na venkově a bude se z maringotky starat o farmu, spousta diváků se jen ušklíbala, protože to považovala pouze za reklamní trik. Nebo si myslela, že to herce za měsíc přejde a pěkně se vrátí zase do města.
Jenže dnes už nezbývá než jen smeknout. Vojta svou snahu nejenže nevzdal, ono mu to budování ještě k tomu jde i náramně dobře. Což ostatně můžete posoudit sami, protože na svém hospodářství také natáčí dokusérii Farma Vojty Kotka.
Statek a hospodářství ale mají i své stinné stránky a ne každý den je jen plný meditativní idyly a spojení s přírodou.
Vojta si na vlastní kůži prožil prakticky první opravdu zlou zkušenost: Plánoval rozšířit stádo ovcí a přivést na farmu berana, jenže z toho nic nebylo, protože ovečky onemocněly.
„Zjistili jsme, že ovce jsou nemocné z mokřadů, které byly zdrojem nákazy parazity,“ píše Kotek v tiskové zprávě.
Jedna z oveček nakonec nepřežila a herec ji musel pohřbít. Svá zvířata má upřímně rád a chce jim zajistit co nejšťastnější život. Podobná ztráta ho kvůli tomu rozesmutněla natolik, že se mu v očích zaleskly nestrojené slzy.
„Jsem psychicky trochu připravený na to, že se k tomu jednou budu muset postavit čelem jako farmář. Že to patří k životu na farmě. Ale byla to zase taková zkušenost, kterou tam všichni říkají, že člověk jí musí projít, aby si to celé porovnal a uvědomil. Ale nějak jsem si vždycky myslel, že prostě ovečky budou a všechno zvládnou, jenže to tak nebylo,“ uvedl.