Prezident Pavel přijal spisovatele Browna, podle nějž je Praha mystickou metropolí Evropy
18. 9. 2025 – 14:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijal amerického spisovatele Dana Browna, který v Česku představuje novou knihu Tajemství všech tajemství.
Spisovatel Prahu ve videu na facebooku nazval mystickou metropolí Evropy.
"Tajemství všech tajemství, které se odehrává i v kulisách našeho hlavního města, je podle autora 'milostným dopisem Praze'. Rád jsem proto Dana Browna přivítal na Pražském hradě, odkud má na dějiště svého románu ten nejlepší výhled," uvedl Pavel.
Děj Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Kniha se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Někteří lidé minulý týden stáli ve frontě na knihu i přes noc.
Brown ocenil pozvání od prezidenta na snídani, měl s Pavlem podle svých slov příjemný rozhovor. "Od chvíle, kdy jsem se rozhodl psát o lidském vědomí, věděl jsem, že budu psát o Praze. Toto město miluji už mnoho let. Praha je mystickou metropolí Evropy od dob Rudolfa II.," uvedl spisovatel.
Své nové dílo dnes Brown představí veřejnosti v pražském paláci Lucerna. Zúčastní se také americký redaktor Jason Kaufman a český redaktor Petr Onufer.