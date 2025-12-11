Penny šokuje před Vánoci: Tak levné suroviny jsme neviděli roky!
11. 12. 2025 – 7:30 | Zprávy | Anna Pecena
Penny od 11. do 15. prosince 2025 spustilo akční vlnu, která v předvánočním shonu působí skoro nevěřícně. Zlevněné základní suroviny, maso, sladkosti i drogerie tvoří nabídku, která může výrazně ulehčit domácím rozpočtům. Leták je nabitý natolik, že působí jako malá nákupní revoluce.
Výjimečně široký výběr slev letos míří na domácnosti, které chtějí připravit Vánoce bez stresu a bez zbytečného utrácení. Od pečení až po úklid, od rodinného oběda po zásoby na Silvestra – Penny tentokrát pokrylo skoro vše. A to cenami, které by leckdo čekal spíše u povánočních výprodejů.
Předvánoční lov začíná u základních surovin
Už samotný úvod letáku napovídá, že půjde o neobvykle silné kolo. Polotučné trvanlivé mléko za 9,77 Kč si říká o hromadný nákup, a kilo Jihlávanky za 199,90 Kč může být tahákem pro každého, kdo nechce riskovat drahé náhražky v posledním týdnu před svátky.
Velký prostor získávají i čerstvé potraviny. Vejce velikosti M v balení po 30 kusech vyjdou na 119,90 Kč, což se před cukrovím, smažením i svátečními pokrmy opravdu hodí. Krevety za 149,90 Kč lákají na slavnostní stůl, brambory za 18,90 Kč zase připomenou, že i levné položky mohou příjemně potěšit.
Maso a pečivo v cenách, které se rychle nebudou opakovat
Kdo plánuje sváteční menu, ocení kuřecí stehenní řízky bez kosti za 119,90 Kč, tatarák za 79,90 Kč nebo kachnu za 84,90 Kč. Výběr je překvapivě široký a jasně zaměřený na období, kdy se lidé vrhají na vaření pro celou rodinu.
Pečivo ani tentokrát nezůstává pozadu. Koblihy za 6,90 Kč a české housky za 2,50 Kč připomínají doby, kdy se člověk u pultu nemusel přepočítávat. V kombinaci s vánočními sladkostmi a klasickými cukrářskými výrobky jde o příslib rychlého, nenáročného doplnění domácích zásob.
Drogerie a domácnost: Velké balíky, malé ceny
Výraznou část letáku tvoří také drogerie. Prací prostředky Rex, Ariel či Perwoll padají na cenové minimum sezóny, takže kdo rád nakupuje do zásoby, má jedinečnou šanci. Nechybí ani dětská kosmetika, plenky či čisticí prostředky do domácnosti.
Celkově působí prosincový leták jako snaha udržet předvánoční nákupy dostupné i v době, kdy ceny jinak neúprosně rostou. Penny tak nastartovalo slevovou ofenzivu, která zaručeně nenechá zákazníky chladnými – a nákupní vozíky to dají jasně najevo.