Nech si narůst Hitlerův knír, ty nácku, vzkázal Putinův propagandista německému kancléři

Tímto způsobem reagoval na rozhodnutí německé vlády, která po tlaku spojenců a dlouhém váhání svolila s dodávkami tanků Leopard 2 a 1 ukrajinské armádě.

Své vystoupení, jak má ve zvyku, prokládal moderátor nenávistnými výkřiky a výhružkami.

A typical moment on state-owned TV channel #Russia -1: Propagandist Vladimir #Solovyov says again that #Germany is a legitimate military target and compares Olaf #Scholz to #Hilter . pic.twitter.com/c3O2apP6B5

Ukrajinu popsal Solovjov jako „banderovského bastarda hýčkaného (západními) pány“.

„Dávají jí (Ukrajině) tanky… Chce mi snad někdo tvrdit, že Německo není naším legitimním cílem? Německo – země, která vyhlásila válku Rusku a jejímu hlavnímu městu!... Oni na nás poslali tanky a myslí si, že budeme ničit pouze jejich tanky…!“ křičel a svůj projev provázel excentrickými gesty.

„Scholzi nech si narůst Hitlerův knír, ty nácku!“ vzkázal přitom během svého diskusního pořadu „Večer s Vladimirem Solovjovem“ německému kancléři.

Solovjov je hlásnou troubou Putinova režimu. Promlouvá často ze státní televize, kde moderuje několik pořadů. Od Putina dostal státní vyznamenání a Evropská unie ho zařadila na svůj sankční seznam jako člověka, který má podíl na agresi proti Ukrajině.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu volá po nasazení jaderných zbraní proti Západu. Tento týden navrhl jaderný úder na polských hranicích.

Attention, Poland!

Solovyov lists his dreams: resume nuclear weapons tests, quit all related treaties on nuclear test ban, make a demonstrative test of a strategic nuclear weapons, use a tactical nuclear weapon on the entrance from Poland to cut off the possibility of supplies. pic.twitter.com/UBsSNl1Jcs