Nečekaná dohra Výměny manželek! Nela Slováková slíbila náhradnímu manželovi dovolenou. Stačí, aby udělal jedinou věc
9. 1. 2026 – 7:38 | Magazín | Jana Strážníková
S poslední natáčecí klapkou se z účastníků Výměny manželek tentokrát nestali zase úplně cizí lidé.
Divákům, kteří si o podnikatelce a influencerce Nele Slovákové mysleli, že jde o fiflenku, která neumí nic jiného než se producírovat na mole či před foťákem, udělala sama Nela pořádnou čáru přes rozpočet.
V ostře sledovaném dílu Výměny manželek se totiž nebála vůbec ničeho. Jasně, že z hlavy hned nevěděla, co přesně dělat s domácími zvířaty, ale to není žádný šok, když s nimi nikdy v životě nepřišla do stylu.
Důležité je, že se ničeho neštítila a pustila se do roboty s upřímnou snahou. A nejen to, s náhradním manželem Jakubem, který je trochu při těle, nejednala vysekaná modelka s žádným despektem nebo přezíravostí. Naopak mu chtěla pomoct a radila mu, jak zhubnout.
A co je nejspíš nejdůležitější, podle všeho nešlo jen o divadélko pro kamery: Jakub je totiž s Nelou i jejím skutečným partnerem, zápasníkem Radkem Roušalem, pořád v kontaktu.
Cesta za změnou životosprávy a zdravější váhou pokračuje: „Jsem s Nelou v kontaktu. Často i s Radkem, od kterého jsem měl první dva tréninky své cesty. Naprosto mě pohltily,“ uvedl Jakub pro eXtra.cz.
V době natáčení měl 130 kilogramů, od té doby už prý dokázal zhubnout 15 kilo. Krom snahy o zdravější život má totiž ještě jednu velkou motivaci: Nela mu slíbila koupit luxusní rodinnou dovolenou na Bali, pokud se dokáže dostat na 85 kilogramů.
„Nelča psala, že mi zpočátku tolik nevěřila, ale vyvádím ji z omylu, že snad půjde objednávat letenky. Upřímně, nedokázal bych sáme sebou žít a vylézt na ulici, kdybych tuhle šanci od Nely promarnil,“ dodal odhodlaný Jakub.
„Děkuji za přání hubnutí a úspěchů. Moc mě to motivuje a vážím si toho opravdu velmi hodně! Vlastně čím víc lidí mě vidí, tím více mě to motivuje už nebýt špekounem!“ dodal pro Blesk.
Tak ať to vyjde!