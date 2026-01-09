Kde na to bral? Vémola tvrdil, že bere sto tisíc, utrácel ale půl milionu
9. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Ve vyjádřeních slavného zápasníka a jeho skutečném chování lze nalézt jisté nesrovnalosti.
Slavný zápasník MMA Karlos Vémola je za svou kariéru samozřejmě zvyklý být ve středu pozornosti a trocha světel reflektorů mu určitě nevadí. Nyní by si je ale nesjpíš s největší radostí odpustil: Je totiž pořád ve vazbě kvůli podezření z pašování desítek kilogramů kokainu, za což mu v případě odsouzení může hrozit až 18 let vězení.
Nejedná se o jeho první oplétačky se zákonem: Před dvěma lety se pokusil bez povolení chovat celosvětově chráněného bílého tygra, což je trestný čin. Vémola se nakonec přiznal a v policejním protokolu z výslechu stojí, že Vémola vydělává 100 tisíc korun měsíčně, všiml si magazín eXtra.cz.
Což je, nutno dodat, neověřený údaj, který policistům s největší pravděpodobností sdělil sám zápasník. Nemusí odpovídat pravdě.
Těžko si totiž jinak vysvětlit jeho vyjádření v podcastu Hype-Cast, kde vyšlo najevo, že měsíčně spálí klidně i půl milionu korun. Kde je bere a zda tedy policistům příjmy zatajil, nebo si naopak trochu zapřeháněl, když mluvil o útratách, ví už jen on sám.
„Abych pravdu řekl, nevím. Nejsem úplně finančně gramotný,“ přiznal před dvěma lety v rozhovoru pro Blesk.
„Můj kamarád říká, že mám spotřebu jako tryskáč, ale moje životní filozofie je, že žiju každý den, jako by zítřek neměl být. Je to i moje motivace: když vyhraju, tak to utratím,“ vysvětlil.
„Teď mám v plánu slona,“ dodal. Žádného chobotnatce si nicméně nakonec nepořídil.