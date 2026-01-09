Expert varuje před jedním typem hotelových pokojů. Hosté o tom často nemají tušení
9. 1. 2026 – 7:32 | Zpravodajství | Alex Vávra
Číslo hotelového pokoje není jen náhodný detail. Může rozhodnout o tom, zda vás čeká klidná dovolená, nebo noci plné hluku, kroků na chodbě a vrčícího výtahu. Odborníci upozorňují, že některým pokojům je lepší se vyhnout – a důvody jsou překvapivě praktické.
Při check-inu v hotelu většina cestovatelů automaticky převezme kartu od pokoje a víc se nezajímá. Číslo na kartě působí jako formalita, přitom právě ono může rozhodnout o tom, zda vás čeká klidná dovolená, nebo série nevyspalých nocí. Nejde jen o pověry a legendy, ale o kombinaci architektury hotelů, provozních zvyklostí i lidské psychologie.
Čísla pokojů si lidé po celém světě spojují s různými významy. V USA se tradičně vyhýbají číslu 13, které je považováno za nešťastné, a proto ho často nenajdete ani na patrech, ani na pokojích. Jiným příkladem je číslo 237, které se natrvalo zapsalo do popkultury díky filmu Osvícení režiséra Stanleyho Kubricka. Právě pokoj s tímto číslem se stal symbolem znepokojivé atmosféry a dodnes v některých hotelech vyvolává u hostů nepříjemné asociace. Podobně působí i některá čísla známá z literatury, která si lidé podvědomě spojují s napětím a tajemstvím.
Tyto příklady ale patří spíše do oblasti kulturních symbolů. Odborníci na cestování upozorňují, že mnohem důležitější než pověry jsou čistě praktické důvody, které mohou kvalitu pobytu výrazně ovlivnit.
Proč jsou pokoje 01 a 02 často problém
Podle zkušeností hotelových expertů se vyplatí věnovat zvláštní pozornost pokojům s čísly končícími na 01 nebo 02. V mnoha hotelech jsou tyto pokoje umístěny v rozích pater, často v bezprostřední blízkosti výtahů, schodišť a servisních zón. Právě tudy proudí největší množství hostů, personálu i zavazadel.
Výsledek je jednoduchý. Každý průchod chodbou je slyšet, dveře výtahu se otevírají a zavírají prakticky po celý den a noc, ozývají se kroky, hlasy i úklidové vozíky. V některých případech je z pokoje slyšet dokonce i samotný chod výtahu. Pokud jste citliví na hluk nebo si chcete opravdu odpočinout, může být takový pokoj velmi nepříjemnou volbou.
Zároveň platí, že hotelové dispozice nejsou univerzální. V některých budovách mohou být pokoje 01 nebo 02 naopak umístěny nejdál od rušných míst a nabídnout překvapivě klidné prostředí. Právě proto neexistuje jedno univerzální pravidlo, ale spíše doporučení, jak se rozhodovat chytře.
Jak si zvýšit šanci na klidný pobyt
Nejjednodušší cestou je komunikace s hotelem. Hosté mohou zavolat ještě před příjezdem a požádat o pokoj v nejtišší části patra. Recepce často ví, které pokoje jsou klidnější a které trpí hlukem z provozu. Pokud si chcete udělat vlastní obrázek, můžete po příjezdu požádat o možnost změny pokoje poté, co uvidíte jeho polohu a rozložení patra.
Velkou roli hraje i samotné patro. Pokoje ve vyšších patrech bývají obecně tišší, protože jsou dál od vstupní haly, restaurací, barů a konferenčních prostor. Vyšší patra také často znamenají méně náhodného provozu a klidnější atmosféru. Je dobré si uvědomit, že různé pokoje mohou mít odlišné vybavení, výhled nebo typ postelí. Při případné změně pokoje je proto vždy důležité ověřit, že nový pokoj odpovídá typu, který jste si rezervovali, a ceně, kterou platíte.
Moderní technologie dnes cestovatelům nahrávají do karet. Stále více hotelů nabízí mobilní check-in a digitální klíče, díky nimž se hosté dozví číslo pokoje ještě před příjezdem. To umožňuje předem zjistit, kde se pokoj nachází, a včas se ozvat s případnou žádostí o změnu. Zároveň je dobré myslet na bezpečnost. Číslo pokoje by nemělo být sdělováno nahlas a hosté by ho neměli sdílet s cizími lidmi. I taková drobnost může přispět k pocitu klidu a soukromí.
Číslo hotelového pokoje se může zdát jako detail, ale ve skutečnosti jde o jeden z nenápadných faktorů, které dokážou dovolenou buď zpříjemnit, nebo naopak narušit. Stačí mu věnovat trochu pozornosti a nebát se zeptat.