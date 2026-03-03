Nebezpečnému schizofrenikovu potvrdil soud za útěky z léčebny Bohnic sedm měsíců vězení a vyhoštění
3. 3. 2026 – 11:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nebezpečnému cizinci, který po útocích na lidi dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, dnes odvolací soud pravomocně potvrdil sedmiměsíční vězení a pětileté vyhoštění z Česka za maření úředního rozhodnutí.
Jaroslav Jarynyč měl soudně nařízenou ústavní léčbu kvůli tomu, že počátkem roku 2024 pod vlivem duševní choroby ubil v Praze u Kyjského rybníka muže, napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem. Jeho obhájce nesouhlasil zejména s vyhoštěním, podle soudu je ale tento trest zcela na místě.
"Bylo zcela na místě zohlednit, co bylo důvodem uložení ústavního ochranného léčení. Pan obžalovaný se dopustil mimořádně závažných protiprávních jednání a pouze to, že byl shledán nepříčetným, vedlo k tomu, že nemohl být postaven před soud a odsouzen za činy, které by byly u příčetných osob shledány zločiny," podotkla předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Monika Křikavová.
V době útěků z léčebny už muž podle soudů příčetný byl, protože byl zaléčený. "Léčba zjevně nebyla úspěšná. Pan obžalovaný nepochopil tu zásadní edukaci, kterou dostal hned na začátku – že je nutná jeho doživotní abstinence. Co bylo to první, co udělal, když se nevrátil z vycházky? Vzal si marihuanu," podotkla soudkyně. Spouštěčem mužovy choroby přitom byly právě drogy.
Schizofrenik utekl z psychiatrie dvakrát krátce po sobě - nejprve se loni 10. října nevrátil z povolené vycházky a policie ho našla o den později u hlavního nádraží, o 12 dní později překonal plot v uzavřené části areálu a policisté jej zadrželi při krádeži v obchodě. Od té doby je ve vazbě, před soudy odmítl vypovídat.
Za maření výkonu úředního rozhodnutí bylo možné Jarynyčovi uložit maximálně dvouleté vězení. Mužův obhájce dnes trval na tom, že justice zveličuje společenskou nebezpečnost jednání jeho klienta, protože se o případ začala zajímat média. Jarynyče přirovnal k hrdinovi filmu Přelet nad kukaččím hnízdem - shrnul, že na svobodě si chtěl odpočinout od léčebny, zakouřit si marihuanu a navštívit striptýzový podnik. Proti přirovnání se ohradil státní zástupce, který poukázal na to, že hrdina filmu byl v léčebně neoprávněně, což rozhodně nebyl Jarynyčův případ.
Šestadvacetiletý Jarynyč přijel do Česka před šesti lety z Ukrajiny hledat práci. Za období 2023 až 2024 spáchal devět přestupků, v rejstříku trestů neměl žádný záznam. Nemá občanství ČR ani jiného státu EU, v Česku nemá azyl, zaměstnání, majetek nebo rodinné vazby. Před útoky na lidi žil jako bezdomovec.
Po odpykání aktuálně uloženého trestu odnětí svobody zamíří Jarynyč do detence, na kterou mu soudy v mezičase přeměnily původní ústavní léčení. Pobyt ve střeženém detenčním ústavu se ukládá na neurčitou dobu, přičemž soud pravidelně přezkoumává důvody pro jeho trvání. Až poté, co by detenci zrušil, by byl Jarynyč vyhoštěn z Česka.
Primář oddělení, odkud Jarynyč utekl, skončil ve funkci. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s tímto případem ohlásilo, že prověří bezpečnostní opatření v zařízeních, která provádějí ochranná léčení.