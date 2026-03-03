Znaky, podle kterých poznáte, že se blíží demence
3. 3. 2026 – 11:55 | Zprávy | Anna Pecena
Zní to nenápadně: hledáte klíče, nevybavíte si jméno kolegy, ztratíte nit uprostřed věty. Jenže právě tyto drobnosti mohou být prvními signály vážného problému. Demence se neobjevuje ze dne na den – plíží se tiše a často roky bez povšimnutí. Existují ale varovné příznaky i jednoduché orientační testy, které mohou napovědět, zda je čas zbystřit.
Kolik Čechů se to týká? Čísla nejsou uklidňující
Podle dat organizace Alzheimerova společnost ČR žije v České republice přibližně 180 tisíc lidí s některou formou demence. Každým rokem přibývá zhruba 15 tisíc nových případů. Odhady navíc mluví jasně: s postupným stárnutím populace může počet nemocných do roku 2050 vzrůst až na dvojnásobek.
Také Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR upozorňuje, že Alzheimerova choroba, nejčastější typ demence, patří mezi hlavní příčiny ztráty soběstačnosti ve vyšším věku. Riziko výrazně roste po 65. roce života, ale výjimkou nejsou ani mladší pacienti.
Demence přitom není jen „horší paměť“. Jde o postupné zhoršování kognitivních funkcí – paměti, orientace, úsudku i schopnosti plánovat.
Jednoduchý orientační test, který můžete zkusit hned
Odborníci často používají krátké orientační testy, které trvají jen pár minut. Vyzkoušejte si například tyto otázky:
-
Víte přesné datum, den v týdnu a roční období?
-
Dokážete bez nápovědy vyjmenovat tři běžné předměty a po pěti minutách si je znovu vybavit?
-
Spočítáte zpaměti postupně sedmičky od čísla 100?
-
Nakreslíte správně ciferník hodin a vyznačíte konkrétní čas?
Pokud se objevují opakované potíže, nejde o důvod k panice, ale o signál, že by bylo vhodné poradit se s praktickým lékařem či neurologem. Klíčové je slovo opakované – jednorázové selhání paměti může souviset se stresem, únavou nebo nedostatkem spánku.
Varovné příznaky, které lidé často podceňují
Mezi nejčastější první příznaky patří:
-
ztráta orientace v čase a prostoru,
-
potíže s běžnými denními činnostmi,
-
hledání správných slov,
-
změny nálady a osobnosti,
-
podezíravost či nezvyklá úzkost.
Rodina si často všimne změn dříve než samotný člověk. Typické je například opakované vyprávění stejného příběhu nebo problémy s hospodařením s penězi.
Podle odborníků je včasný záchyt zásadní. I když současná medicína zatím neumí demenci zcela vyléčit, včasná léčba může průběh onemocnění zpomalit a prodloužit období relativní soběstačnosti.
Pokud tedy máte pocit, že „už to není jako dřív“, nečekejte roky. Někdy stačí krátké vyšetření, které buď obavy vyvrátí, nebo umožní začít řešit problém včas. A právě čas je u demence tím nejcennějším faktorem.