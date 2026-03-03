Jak jsem donutila exprezidenta k oltáři? Šokující vyznání Livie Klausové
3. 3. 2026 – 10:49 | Magazín | Anna Pecena
V exkluzivním rozhovoru pro Blesk někdejší první dáma Livia Klausová (82) otevřela nečekané detaily o svém seznámení a svatbě s bývalým prezidentem Václavem Klausem (84). A přiznání o „dotlačení“ budoucího manžela k oltáři rozhodně stojí za pozornost.
Příběh, o kterém jste možná netušili
Věčný skepticismus, kdo z koho? To je otázka, kterou si v souvislosti s manželstvím Livie a Václava Klause často kladli i lidé, kteří znají jejich životní příběh jen z útržků minulosti. A teď se ukazuje, že i legendární vztahy mají své momenty, které by málokdo čekal. V rozhovoru, který poskytla redakci Blesku při příležitosti nové knihy a dokumentu o jejím životě, Livia prozradila, že zatímco ona se od prvního setkání v hodině španělštiny cítila pevně rozhodnuta, Václav Klaus od svatby dlouho váhal.
Poprvé se sešli během studií na Vysoké škole ekonomické, kde prý Klaus zaujal svou výřečností a charismatem. Livia si vzpomněla, že společně strávili mnoho času a rychle si vytvořili hluboké pouto – ale k zásnubám a k oltáři to stále nějak nevedlo. Žili spolu v třiceti letech, přestože se každý rok vztahu mohl jevit jako „další začátek“.
Statistiky ukazují, že průměrná délka zásnub v České republice je dnes asi 14 měsíců – což platí zejména v moderních párech. Klause však podle Livie bylo třeba k finálním krokům více než „pouhého“ poprsí prstýnku. Oni totiž čekali celých šest let, než si řekli své ano!
Nebyla to láska na první "prsten"
Podle Livie to přitom nebylo tak, že by na to Klaus „neměl nervy“ – ona prostě věděla, co chce. „Na tu první hodinu španělštiny jsme nakonec nedošli – šli jsme na procházku kolem nádraží,“ vzpomíná. Jenže když šlo o svatbu, budoucí prezident prý dlouho otálel. „Brali jsme se až po šesti letech. Pořád se to nikam neposouvalo, tak jsem mu řekla, že jestli z další cesty nepřiveze prstýnek, vezmu si doktora Jaroše,“ popsala Klausová s úsměvem, jak situaci „dotlačila“ k rozhodnutí.
Právě tato věc, kterou sama popsala, znovu otvírá pohled na role v partnerských vztazích – a to i mezi osobnostmi, které formovaly moderní českou politiku. V rozhovoru se navíc Livia pustila i do kontroverzních témat současnosti, jako je debata o placení role první dámy, která se v médiích probírá kvůli návrhu na její odměnu 95 tisíc korun měsíčně. Podle Livie však tato pozice není volená funkce, takže by měla být spíše vnímána jako součást partnerského života než samostatná profese.
Co se ještě dozvíte v knize a filmu
Nový dokumentární film, který má premiéru 12. března, a kniha doprovázející životní cestu Livie Klausové slibují další překvapení ze zákulisí její rodiny, veřejného života i diplomatických zkušeností. Livia sama říká, že když se ohlíží za svým životem, některé vzpomínky byly těžké vydat na světlo světa – ale právě takové příběhy stojí za to znát.