(Ne)budeš se, politiku, vlka báti...

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Vlci se vrací do středoevropských lesů. Jenže zatímco milovníci přírody bouchají šampaňské, chovatelé ovcí nabíjejí pušky. Po panice, kterou vyvolala nedůvěryhodná zpráva o napadení člověka, se počet vlků stal dokonce ústředním tématem blížících se německých regionálních voleb.

"Vlk zaútočil na člověka": ať už je tato zpráva nejčtenějšího německého deníku Bild pravdivá, nebo lživá, v každém případě podnítila diskusi o rozmnožení vlků v Německu. To pak rozšířilo strach z těchto predátorů.

Jednoho listopadového rána pracoval pětapadesátiletý zahradník vkleče na hřbitově, když se k němu vlk připlížil zezadu a kousl ho do levé ruky. Muž neztratil ani přes leknutí kuráž, praštil vlka kladivem a ten se dal na útěk.

Tak vyprávěla oběť, jejíž jméno nebylo zveřejněno, svou nešťastnou příhodu úřadům ve Steinfeldu v Dolním Sasku. A svědci události? Další tři vlci, tvrdí zahradník.

Laboratorní testy zranění, oblečení a kladiva však neodhalily žádnou stopu vlčích slin ani chlupů. Zdá se, že šlo spíše o útok toulavého psa. V zemi to však rozpoutalo velmi politicky laděnou diskusi. "Tato příhoda zejména dokázala šířit nejistotu a strach," říká průvodce Stephan Kaasche, velký znalec a obránce vlků.

Osm stovek vlků

Vlk obecný, věčný zloduch v pohádkách bratří Grimmů, se v roce 2000 po 150 letech absence k velké radosti milovníků přírody objevil na německém venkově, když překročil hranice s Polskem. Podle ministerstva životního prostředí je teď v zemi kolem 800 vlků. Loni se na území Německa pohybovalo 73 smeček, o 13 více než rok předtím. Také vzrostl počet párů. Nebyl přitom zaznamenán žádný útok na člověka.

Vlk už dříve napadal ovce, ale teprve nedávné incidenty a jejich rozsah začínají chovatele znepokojovat. A extrémní pravice se s blížícími se třemi regionálními volbami této polemické záležitosti ihned zmocnila.

Jedné noci loni v říjnu zaútočili vlci na stádo. Jeho majitel pak ráno našel asi 40 mrtvých ovcí. Většina byla zadávena, aniž je vlci sežrali.

Na internetu a sociálních sítích se množí kampaně a petice proti vlkům. Jeho zuřivost ekologové velmi podceňují, tvrdí portál s názvem "Vlk - pěkně děkuji".

Vlčí volební téma extrémní pravice

Chovatelé vyzbrojení puškami v noci stavějí hlídky, aby chránili svá stáda. Vystavují se tím riziku, protože nelegální odstřel vlka, který je chráněným zvířetem, může znamenat až pět let vězení.

Extrémní pravice, která se vždy zmocňuje nosných témat opomíjených tradičními stranami, využila potenciálu otázky přítomnosti vlků v německé přírodě v regionech bývalé NDR, které jsou politickými baštami strany Alternativa pro Německo (AfD).

"Co budeme dělat, až zaútočí na děti?" táže se v týdeníku Die Zeit mluvčí strany v Sasku-Anhaltsku Silke Grimmová.

Křesťanští demokraté Angely Merkelové, kteří se utkají s AfD ve třech regionálních volbách v září a v říjnu, náhle dali zelenou pro pružnost v některých případech usmrcení vlka.

To problém nevyřeší, říká Stephan Kaasche, podle něhož bylo nelegálně usmrceno už deset procent vlků. "Vlkům to nezabrání v tom, aby se přibližovali k městům, podobně jako divočáci. Takhle to nefunguje," zdůrazňuje.

Strach z vlků se objevil už v dávných dobách, kdy byla rozšířená vzteklina a kousnutí vlka bylo skutečně smrtelné, uvádí Kaasche. Dodává, že člověk nepatří k přirozené kořisti vlka.

Podle týdeníku Die Zeit se vlk stal nejvíce zpolitizovaným zvířetem v Německu. Debaty stále více přecházejí ve spory mezi ekology z měst, kteří mají velmi romantickou představu o přírodě, a venkovským obyvatelstvem, které chce chránit svůj majetek a rodiny, soudí list.

"Obětovat ovce ve jménu fascinace vlkem je cynické," uzavírá časopis.