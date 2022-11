Navštivte vinařství Gotberg

Vinařství Gotberg se nachází v obci Popice nedaleko Hustopečí na Jižní Moravě. Působí od roku 2003 a svá vína uvedlo na trh poprvé v roce 2010.

Věnuje se výrobě kvalitních přívlastkových vín. Zaměřuje se na tradiční i nové odrůdy, které patří do zdejší lokality a kterým se zde dobře daří. Hospodaří celkem na 56 hektarech vlastních vinic. Vinice leží na 5ti viničních tratích: Panenský kopec, Svidrunk, Sonberk, Stará hora a Unédy. Zabývá se také výrobou BIO vín, což znamená, že část vinic je v BIO režimu. Vinařství je také zapojeno do česko-rakouského projektu ECOWIN na ochranu přírody ekologizací vinohradnictví. Při zpracování hroznů respektuje evropské standardy a používá nejmodernější technologie, a to jak při výrobě vína v nerezových tancích, tak v tradičních dubových sudech.

zdroj: Tisková zpráva

Účastní se mnoha soutěží, a to jak v zahraničí, tak i doma a vína tak získávají mnoho různých ocenění. Budova vinařství je příkladem moderní vinařské architektury. V roce 2009 získala ocenění „Nejlepší průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku 2009“. Pro řízené degustace disponuje s místností zvané Diamant. Tento název nese díky své dokonalé podobě. K dispozici máme rovněž i sedm pokojů, které lze po řízené degustaci využít k přespání. Krásný a nezapomenutelný výhled, na dominantu zdejšího kraje Pálavu a Mušovská jezera, si můžete užít z otevřené terasy vinařství.

Degustační místnost DIAMANT | zdroj: Tisková zpráva

Vlastní meruňkový sad a z meruněk si vyrábí vlastní džem a meruňkovici. Můžete navštívit i jejich minifarmu, kterou naleznete právě v meruňkovém sadu. Nabízí možnost vlastního brandingu např. v podobě visačky, samolepky a etikety. Ideální pro obdarování svých klientů, zákazníků, obchodních partnerů, zaměstnanců či přátel.

WEB: www.gotberg.cz