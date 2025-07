Nakupte chytře: Slevy v Albertu šlapou konkurenci na paty

14. 7. 2025 – 12:53 | Zprávy | Anna Pecena

Česká nákupní horečka má nový středobod a není to výprodej elektroniky. Hypermarkety Albert vytasily slevy, které nutí zákazníky brát vozíky po dvou. Vejce jako z dob socialismu, masité řízky za cenu šunky a šťavnatý meloun téměř zadarmo. Kdo nakupuje jinde, ten jako by vyhazoval peníze z okna.

Vejce za cenu bonbonu? Realita, ne sen

Že se vejce stala luxusním zbožím? V Albertu to očividně někdo přehlédl. Balení třiceti vajec vyjde aktuálně na směšných 99,90 korun. Tedy méně než tři koruny za kus a to bez nutnosti slevových kuponů, klubových karet nebo kouzelných hesel u pokladny. Tahle sleva ve výši čtyřiceti čtyř procent ukazuje, že i v dnešní době můžete vařit levně a kvalitně. A to ať už připravujete snídani pro celou rodinu, nebo hledáte ideální základ pro domácí pečení.

Vedle vajec se do slevové arény dostává i evergreen letních měsíců vodní meloun. Šťavnatý, chladivý, osvěžující. A teď i levný. Aktuální cena 12,90 korun za kilogram je pozvánkou ke spontánnímu pikniku, smoothie nebo jen tak ke konzumaci rovnou z lednice. Kdo ještě nezačal léto melounem, má ideální příležitost to dohnat.

Maso, jogurty, máslo – plná lednice bez prázdné peněženky

Albert si ale nenechává trumfy jen pro ovoce a základní suroviny. Masové produkty dostávají také prostor. Kuřecí prsní řízky teď vyjdou na 129,90 korun za kilo, což je sleva přes čtyřicet procent. Tato klasika českých domácností se stává ekonomicky výhodnou volbou i pro větší rodiny nebo víkendové grilování.

A to není vše. Selský jogurt Hollandia za 11,90 korun? To je téměř polovina původní ceny. Kvalitní bílý jogurt s tradicí, který obstojí i vedle značkových řeckých variant. Máslo od Madety, které dlouho patřilo k cenově bolestivým položkám, teď pořídíte za 59,90 korun. Není to sice historické minimum, ale ve srovnání s běžným stavem stále výrazná úleva.

Milovníci kávy si rovněž přijdou na své. Jacobs Velvet instantní káva, 200gramové balení za 159 korun, sleva třicet jedna procent. Zásoba na několik týdnů, kterou ocení každý, kdo ráno startuje kofeinovým rituálem.

Steak za cenu pizzy? Ano, i to je možné

Pro fajnšmekry je v nabídce hovězí steak Striploin značky Excellent. Balení 250 gramů nyní vyjde na 129,90 korun. Nejde o nejlevnější položku, ale ve srovnání s běžnou cenou (a hlavně kvalitou masa) se jedná o velmi dobrou koupi. Pokud se chystáte udělat dojem na hosty nebo jen chcete posunout víkendový oběd o úroveň výš, právě teď máte šanci.

Albert tak cílí na všechny typy zákazníků, od spořivých rodičů po náročné kuchaře. A dělá to chytře. Výběr položek není náhodný, pokrývá základní suroviny i prémiové produkty. Díky tomu si zde vybere každý a nákupem v akci si může významně vylepšit rozpočet na celý týden.

Závěr: Nečekejte, až regály prořídnou

Slevové akce v Albertu mají tendenci mizet rychleji, než se stihne dopsat nákupní seznam. Pokud vás některá z výše zmíněných nabídek zaujala, nemá smysl otálet. Takto nastavené ceny obvykle znamenají jedinou věc – brzký výprodej a prázdné palety. Proto se vyplatí jednat rychle a důsledně.

Jednoduše řečeno: teď je ten správný čas na to, udělat pořádný nákup. Ať už pro rodinu, na chalupu, nebo jen tak – protože když Albert rozdává, bylo by škoda nezvednout kotvy a nevydat se na lov.