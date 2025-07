Šokující Zjištění: Senioři mají nárok na 50% slevu do divadla a galerie, ale skoro nikdo o tom neví

14. 7. 2025 – 13:12 | Zprávy | Anna Pecena

Zlevněné vstupenky, kulturní večery za pár korun a dokonce sleva na ubytování. A to vše bez složitých žádostí a front. Senior Pas otevírá dveře do světa kultury, který si mnozí senioři zbytečně odpírají.

Kultura za polovic? Stačí mít kartu, o které se skoro nemluví

Zatímco většina seniorů zná základní výhody státního důchodového systému nebo slevy na dopravu, jen málokdo ví, že v České republice existuje program, který otevírá dveře do galerií a divadel za směšně nízké ceny. Jmenuje se Senior Pas, a pokud vám bylo 55 a více let, máte nárok na desítky kulturních slev, včetně těch nejzajímavějších: poloviční vstupné do Národního divadla moravskoslezského (NDM) a Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO).

Konkrétně jde o slevenku ve výši 50 % na běžná představení i expozice. V NDM se to týká opery, činohry i baletu s jedinou podmínkou: sleva neplatí na premiéry a výjimečné hostující produkce. V galerii pak získáte levnější vstup nejen na běžné expozice, ale i na kurátorské komentáře a tematické akce.

Zatímco běžný návštěvník zaplatí za vstupenku třeba 400 Kč, senior držící Senior Pas pořídí lístek za polovinu. U dvou osob je rozdíl razantní: 400 vs. 800 Kč. A to už je úspora, která se počítá – zvlášť pokud chcete do divadla vyrazit častěji.

Hotel levněji, když jdete večer na představení

Další výhoda, která je téměř skrytá: ubytování se slevou během večerního programu. Vybrané ostravské hotely (např. hotel Brioni či Vista) spolupracují s divadlem a galerií – pokud si rezervujete pokoj ve stejný den, kdy navštívíte divadelní představení nebo výstavu s platným Senior Pasem, máte nárok na až 10 % slevu na nocleh.

Tato kombinace otevírá možnosti pro seniory z okolních měst: Frýdku, Opavy, Havířova i Karviné. Výlet na kulturu tak může být levnou dovolenou: vlak zdarma, noc za hubičku a večer v hledišti nebo mezi obrazy.

Výhoda i pro „mladší důchodce“ – už od 55 let

Největší překvapení? Senior Pas není jen pro důchodce. Získat jej můžete už od 55 let, a to i pokud stále pracujete. Není třeba dokládat důchod ani trvalý pobyt ve městě – stačí věk a jednoduchá registrace. Pas je zcela zdarma, platí po celé republice a zasílá se domů poštou. Slevy přitom nejsou nijak okleštěné: padesátiprocentní vstup platí i pro aktivní padesátníky, kteří si chtějí vyrazit za kulturou bez pocitu, že utratí majlant.

Tak proč se o tom nemluví?

Pravděpodobně proto, že jde o spolupráci kulturních institucí a krajských projektů, které si nedělají masivní reklamu. Informace často najdete jen v tištěných brožurách nebo skrytých záložkách webů. Přesto jde o jednu z nejvýhodnějších možností, jak si jako senior (nebo člověk nad 55 let) dopřát prvotřídní kulturu za zlomek ceny.