Muž, kterého nikdo neznal, ani úřady. Jak se mu to podařilo?

14. 7. 2025 – 12:50 | Zpravodajství | Alex Vávra

V červnu 2009 se v irském Sligu objevil muž, který neexistoval. Ubytoval se pod falešným jménem, tiše ničil všechny důkazy o své identitě a nakonec zemřel na pláži bez dokladů, bez minulosti a bez vysvětlení. Záhada Petera Bergmanna dodnes nedává spát.

V červnu 2009 přijel do irského města Sligo cizinec, jehož jméno, minulost i účel cesty se dodnes nepodařilo odhalit. Ubytoval se v hotelu Sligo City 12. června, zaplatil v hotovosti a jako adresu uvedl neexistující místo ve Vídni: „Ainstettersn 15, 4472, Vienna, Austria“. Představil se jako Peter Bergmann – jméno, které v žádné databázi neexistovalo. Byl to štíhlý muž vysoký přibližně 179 cm, měl šedé vlasy, modré oči, lehké opálení a výrazný německý přízvuk. Personál hotelu ho považoval za vzdělaného profesionála. Vždy působil klidně, mluvil zdvořile a často vycházel ven kouřit.

Tiché mazání vlastní existence

Bezpečnostní kamery hotelu ho v následujících dnech zachycovaly s fialovou plastovou taškou plnou věcí – ale pokaždé, když se vracel, byla prázdná. Policie později zjistila, že muž systematicky vyhazoval osobní předměty v místech, která nebyla pod dohledem kamer. Cíleně tak ničil stopy po své minulosti. Zmizela i původní taška, se kterou do hotelu dorazil. Třináctého června zakoupil osm mezinárodních známek a letecké nálepky na poště. O den později se nechal taxíkem zavézt na klidnou pláž – Rosses Point. Krátce se tam rozhlédl, pak se nechal odvést zpět do města.

Patnáctého června kolem jedné odpoledne opustil hotel – stále bez dokladů – a zamířil na autobusové nádraží. Nesl tři zavazadla: černou brašnu přes rameno, fialovou plastovou tašku a další černé zavazadlo. Ve food courtu nákupního centra si dal sendvič a kávu, chvíli něco psal na papír, dlouze se na něj díval a pak ho roztrhal a vyhodil. Odpoledne opět dorazil na Rosses Point. Byl spatřen šestnácti svědky, jak stojí na pláži – oblečený, s botami v ruce. V noci kolem 22:50 ho viděl místní obyvatel, jak stále přechází po písku. Krátce ho pozdravil. To bylo naposledy, kdy ho někdo spatřil živého.

zdroj: Profimedia.cz

Tělo bez jména, smrt bez odpovědi

Ráno 16. června objevili otec se synem jeho tělo na pláži. Ležel tváří dolů, oblečen jen v tričku a spodním prádle. Na břehu poblíž leželo složené oblečení a osobní věci – všechny zbavené štítků a identifikace. Pitva odhalila, že muž trpěl pokročilou rakovinou prostaty, kostními nádory, ischemickou chorobou srdeční a měl jen jednu funkční ledvinu. Přesto se v jeho těle nenašly žádné stopy po lécích. Bolest musela být výrazná, ale on si ji zřejmě vědomě odmítal tišit. Jako oficiální příčina smrti bylo určeno akutní selhání srdce. V plicích nebyla voda, na těle žádné známky zápasu – srdce mu pravděpodobně vypovědělo těsně předtím, než vstoupil do moře.

Pětiměsíční vyšetřování irské policie skončilo bez výsledku. Neexistoval žádný záznam o jeho vstupu do země. Nebyl nalezen otisk prstu, žádná shoda DNA, žádný příbuzný, žádný známý. Navzdory veřejným výzvám v rakouském, německém i irském tisku se nikdo nepřihlásil. Muž byl pohřben v Sligu za účasti čtyř příslušníků Gardaí. V roce 2013 byl o případu natočen dokument The Last Days of Peter Bergmann, v roce 2024 vznikl online projekt organizace Locate International s výzvou k identifikaci. Ani ten však nepřinesl odpovědi.

Kdo byl Peter Bergmann?

Byl to špión? Uprchlík? Někdo, kdo utíkal před spravedlností, minulostí, rodinou – nebo sám před sebou? Proč si vybral smrt zrovna v irském Sligu, u šedého pobřeží Atlantiku, v zemi, kam podle všeho nikdy oficiálně nepřicestoval? Proč si vybral tichý zánik – a proč tak pečlivě smazal vše, co by ho mohlo prozradit?

Je možné, že chtěl zemřít jako někdo, kdo nikdy neexistoval. Jako prázdný jménem, ale plný minulostí, kterou se rozhodl neprozradit. Možná nechtěl být oplakáván – nebo možná věřil, že skutečné zmizení vyžaduje naprosté vymazání. A možná právě v tom spočívá největší síla jeho příběhu. Že smrt tohoto muže se nestala záhadou kvůli tomu, co po sobě zanechal – ale právě kvůli tomu, co po sobě nezanechal vůbec nic.